Taşcıer: İktidarımızın İlk Gününde İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararı Geri Alınacak - Son Dakika
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Taşcıer: İktidarımızın İlk Gününde İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararı Geri Alınacak

31.07.2022 15:37
Taşcıer: İktidarımızın İlk Gününde İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararı Geri Alınacak

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlük yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleşmeden çekilme kararına tepki göstererek, “İktidarımızın ilk gününde İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz çekilme kararı geri alınacak. Ancak bir fark daha olacak, biz sözleşmeyi kağıt üzerinde görmeyeceğiz, hükümlerini eksiksiz, amasız ve fakatsız olarak uygulayacağız” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlük yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeden çekilme kararına tepki göstererek, "İktidarımızın ilk gününde İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilme kararı geri alınacak. Ancak bir fark daha olacak, biz sözleşmeyi kağıt üzerinde görmeyeceğiz, hükümlerini eksiksiz, amasız ve fakatsız olarak uygulayacağız" dedi.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; TBMM'de uzlaşı ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlük tarihi yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Taşcıer, İstanbul Sözleşmesi'nin sekiz yıl önce kadına karşı şiddet ve ev içi şiddetle mücadeleye ilişkin  kapsamlı insan hakları sözleşme olduğunu kaydederek, şunları açıkladı:

"Sözleşmenin yürürlükte olduğu ve hükümlerini eksiksiz uygulayan ülkelerde, kadınların şiddete karşı en büyük güvencesi durumunda olmayı sürdürüyor. Maalesef Türkiye ise, adını verdiği bir insan hakları sözleşmesinden, sadece ama sadece tek bir kişinin Anayasayı tanımaz keyfiyeti nedeniyle taraf olmaktan çıkmış durumda. Bu sözleşmeye giden sürecin temeli, 2009'da AİHM'in ilk kez bir ülkeyi, kadına yönelik şiddeti sistematik olarak engellemediği ve mağduru ısrarla korumadığı için cezalandırdığı Nahide Opuz kararında atılmıştı ve burada da fail Türkiye idi. İstanbul Sözleşmesi bu karar üzerine hazırlandı, ancak Erdoğan iktidarı Türkiye'ye dünya çapında ikinci bir utancı bu sözleşmeden çekilerek yaşatmış oldu."

"AMASIZ, FAKATSIZ UYGULAYACAĞIZ"

"Bu tarifi olmayan utanç kararını alan akıl, kadınları sistematik olarak korumama kararı aldığı gibi, tam aksine, kadınları ve çocukları sistematik olarak ikinci sınıf insan haline getirmek için çabalıyor" diyen Taşcıer, sözleşmenin fesih kararının ardından yaşananları şöyle anlattı:

"Sözleşmeden çekilme kararı sonrası, Meclis'te çocuk yaşta evliliklerin savunulduğuna şahit olduk, Lanzorette Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasını isteyenleri duyduk, kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin de uzaklaştırılarak mağdur olduklarını söyleyenleri gördük. Şiddetten kaçıp karakollara sığınan kadınlara, artık İstanbul Sözleşmesi yok denildiğini öğrendik. Giriş maddesi İstanbul Sözleşmesi'ne atıfla başlayan 6284 sayılı kanunun da yok edilmek istenildiğini biliyoruz. Tüm bu girişimlerin son derece planlı ve sistematik olduğunun farkındayız. İşte bu nedenle bir erken seçim 42 milyon kadın özelinde de artık bir talep olmaktan çıkmış, can güvenliğimiz için elzem hale gelmiştir. CHP olarak kararlıyız, sözümüzün ardındayız. İktidarımızın ilk gününde İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilme kararı geri alınacak. Ancak bir fark daha olacak, biz sözleşmeyi kağıt üzerinde görmeyeceğiz, hükümlerini eksiksiz, amasız ve fakatsız olarak uygulayacağız. Kadına yönelik şiddeti bütüncül politikalarla etkisiz hale getireceğiz. Kadınlar hayatları için sandığı bekliyor ve bu sorumluluğu yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Milletvekili, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşcıer: İktidarımızın İlk Gününde İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararı Geri Alınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşcıer: İktidarımızın İlk Gününde İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararı Geri Alınacak - Son Dakika
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