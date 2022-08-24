Gamze Taşcıer, Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını Sordu: "Suç Duyurusunda Bulunulan İlgililer Arasında Kamu Görevlileri Var Mıdır?" - Son Dakika
Üye Girişi

Gamze Taşcıer, Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını Sordu: "Suç Duyurusunda Bulunulan İlgililer Arasında Kamu Görevlileri Var Mıdır?"

24.08.2022 11:04
Gamze Taşcıer, Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını Sordu: "Suç Duyurusunda Bulunulan İlgililer Arasında Kamu Görevlileri Var Mıdır?"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; SGK’daki ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını TBMM gündemine taşıdı. Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e “Tespit edilen kamu zararı toplam tutarı ne kadardır? Hangi ilaç ve tıbbi cihaz işleminde ne kadarlık kamu zararı oluşmuştur? Kamuyu zarara uğrattığı düşünülen ve suç duyurusunda bulunulan ilgililer kimlerdir? Bu kişiler arasında kamu görevlileri var mıdır?” sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; SGK'daki ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını TBMM gündemine taşıdı. Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "Tespit edilen kamu zararı toplam tutarı ne kadardır? Hangi ilaç ve tıbbi cihaz işleminde ne kadarlık kamu zararı oluşmuştur? Kamuyu zarara uğrattığı düşünülen ve suç duyurusunda bulunulan ilgililer kimlerdir? Bu kişiler arasında kamu görevlileri var mıdır?" sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, SGK'daki ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması ile ilgili gelişmeleri TBMM gündemine taşıdı. Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bakanlığınız tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili olarak yapılan açıklamada, 'Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz' ifadeleri kullanılmıştır. Bu çerçeveden hareketle; kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceği kamuoyuyla paylaşılmıştır ancak SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmamıştır."

Taşcıer, Bilgin'e şu soruları yöneltti:

"Tespit edilen kamu zararı toplam tutarı ne kadardır? Hangi ilaç ve tıbbi cihaz işleminde ne kadarlık kamu zararı oluşmuştur? Kamuyu zarara uğrattığı düşünülen ve suç duyurusunda bulunulan ilgililer kimlerdir? Bu kişiler arasında kamu görevlileri var mıdır?"

YORUMLAR
500
Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu
Kaynak: ANKA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Gamze Taşcıer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Taşcıer, Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını Sordu: 'Suç Duyurusunda Bulunulan İlgililer Arasında Kamu Görevlileri Var Mıdır?' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
15:29 Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım
15:23 Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 17:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gamze Taşcıer, Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını Sordu: "Suç Duyurusunda Bulunulan İlgililer Arasında Kamu Görevlileri Var Mıdır?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement