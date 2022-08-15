Taşcıer'den Bes ile Vatandaşlık Verilmesine Tepki: "Akp İktidarı Tüm Dünyaya Nasıl Bir Acziyet İçerisinde Olduğunu İlan Ediyor" - Son Dakika
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Taşcıer'den Bes ile Vatandaşlık Verilmesine Tepki: "Akp İktidarı Tüm Dünyaya Nasıl Bir Acziyet İçerisinde Olduğunu İlan Ediyor"

15.08.2022 14:05
Taşcıer'den Bes ile Vatandaşlık Verilmesine Tepki: "Akp İktidarı Tüm Dünyaya Nasıl Bir Acziyet İçerisinde Olduğunu İlan Ediyor"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) en az 500 bin dolar karşılığında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yatırılacak katkı payı sonucu yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı tanınacağına tepki gösterdi. Taşcıer, “Yabancı gelecek, BES yaptıracak, bir süre sistemde kalacak, sonra hem anaparasını hem de kârını alacak, bu süreçte Türk pasaportunu da cebine koyacak. Bir de gidip bunun reklamını yaparlar havaalanlarında. AKP iktidarı tüm dünyaya nasıl bir acziyet içerisinde olduğunu ilan ediyor” açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) en az 500 bin dolar karşılığında Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yatırılacak katkı payı sonucu yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı tanınacağına tepki gösterdi. Taşcıer, "Yabancı gelecek, BES yaptıracak, bir süre sistemde kalacak, sonra hem anaparasını hem de karını alacak, bu süreçte Türk pasaportunu da cebine koyacak. Bir de gidip bunun reklamını yaparlar havaalanlarında. AKP iktidarı tüm dünyaya nasıl bir acziyet içerisinde olduğunu ilan ediyor" açıklamasını yaptı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yabancıların Türk vatandaşlığı için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) girebilmelerinin detaylarını açıkladı.

Buna göre, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatıran yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı verileceği öğrenildi. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılar, yeni bir BES sözleşmesi kurmak suretiyle, unvanında 'vatandaşlık' ibaresine yer verilen emeklilik planlarına dahil edilecek. SEDDK'nın açıklama şöyle:

"SEDDK 13 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren 'Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında genelge yayımlamıştır.

08 Ağustos 2022 itibarıyla yürürlüğe giren genelgede Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasında 'Yabancıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanımına İlişkin Esas ve Usuller' başlıklı on dördüncü bölüm ile vatandaşlık başvurusunda uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, en az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Kurumumuz tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkan tanındı. Bu sayede Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılacak birikimlerin artması ile sistemin derinleşmesi, yurtiçi tasarrufların artışına önemli düzeyde katkıda bulunması ve üreteceği ölçek ekonomisi sayesinde maliyetleri azaltarak tüm katılımcılara katma değer sağlaması öngörülüyor. Yönetilen birikimlerin, piyasadaki kurumların gelişmesine ve uzun vadeli fon dengesine fayda sunması bekleniyor."

CHP Gamze Taşcıer, SEDDK'nın açıklamasına tepki gösterdi. Taşcıer'in yazılı açıklaması şöyle:

"AKP İKTİDARI TÜM DÜNYAYA NASIL BİR ACZİYET İÇERİSİNDE OLDUĞUNU İLAN EDİYOR"

"Recep Tayyip Erdoğan ekonomiyi batırdı, bu yüzden de döne dolaşa ekonomiye girecek para arıyor. Türk vatandaşlığı tarihimizin hiçbir anında bu denli değersizleştirilmedi. Bugüne dek kaç kişiye parayla vatandaşlık verildiğini sordum, 6 ay sonra cevap diye içinde yanıt olmayan tam manasıyla boş bir kağıt parçası geldi. Halkta bu konuda büyük bir rahatsızlık var ama Erdoğan ve partisi duymazlıktan geliyor. Tüm eleştirilere rağmen parayla vatandaşlığın kapsamını genişletmeye de devam ediyorlar. Bu vurdumduymazlık milletin aklıyla alay etmektir. Ev alana verdikleri yetmiyor, şimdi de BES yaptıranlara vatandaşlık verecekler. Yabancı gelecek, BES yaptıracak, bir süre sistemde kalacak, sonra hem anaparasını hem de karını alacak, bu süreçte Türk pasaportunu da cebine koyacak. Bir de gidip bunun reklamını yaparlar havaalanlarında. AKP iktidarı tüm dünyaya nasıl bir acziyet içerisinde olduğunu ilan ediyor. Maalesef bu süreçte ülkemizin itibarını da sarsmaya devam ediyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Taşcıer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşcıer'den Bes ile Vatandaşlık Verilmesine Tepki: 'Akp İktidarı Tüm Dünyaya Nasıl Bir Acziyet İçerisinde Olduğunu İlan Ediyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşcıer'den Bes ile Vatandaşlık Verilmesine Tepki: "Akp İktidarı Tüm Dünyaya Nasıl Bir Acziyet İçerisinde Olduğunu İlan Ediyor" - Son Dakika
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