Taşcıer: Ünsal Ban'dan, Boşanma Davası Sonrasında Malvarlığına Tedbir Kararı İstenmesi Bir Tesadüf Mü?

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığı'nın, THK Üniversitesi'nin eski Rektörü Ünsal Ban'ın mal varlıklarına 'üniversiteyi yüksek meblağlarda zarara uğratması' gerekçesi ile tedbir talep etmesinin; AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma davası açmasından sonraya rastlamasını TBMM gündemine taşıdı.

THK'nın önceki Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'dan boşalan yere mahkeme kararıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel Aralık 2021'de atanmıştı. THK Başkanlığı, 31 Ağustos 2022'de ise Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, THK Üniversitesi'nin 2011-2015 arasındaki Rektörü Ünsal Ban'ın mal varlıklarına 'üniversiteyi yüksek meblağlarda zarara uğratması' gerekçesi ile tedbir konulmasını talep etti. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de halen gözaltında tutulan eski Rektörü Ünsal Ban'a açılan 'üniversiteyi yüksek meblağlarda zarara uğratması' davası ile eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile olan boşanma davasının eş zamanlı olmasının tesadüf olup olmadığını gündeme getirdi.

"BOŞANMA DAVASI OLMASA TEDBİR KARARI İSTENMEYECEK MİYDİ?"

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Taşcıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"THK Kayyum Heyeti'nin bugüne dek hiçbir girişimde bulunmayıp da Ünsal Ban'ın rektörlük görevinin bitmesinin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ban'a boşanma davası açması ve son günlerde iddialara konu olup basın yayın kuruluşlarında da yer alan rüşvet iddiaları sonrası mahkemeden Ban'ın malvarlığına tedbir kararı istenmesi tesadüf müdür? AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu eşi Ünsal Ban hakkında boşanma davası açmamış olsaydı, THK Kayyum Heyeti Ban hakkında üniversiteyi ve kurumu zarara uğrattığı gerekçesiyle malvarlığına tedbir kararı istemeyecek miydi? THK'ya kayyum atandığı günden bu yana kurumun hangi taşınır ve taşınmaz malları satılmıştır? Bu satışlar kaç lira bedelle gerçekleştirilmiştir? Bunlarla ilgili yapılan denetim sonuçları nelerdir?"