Gamze Taşcıer: İktidar, Uyuşturucunun Yayılımını Engellemediği Gibi İnsanlarımızın Tedavileri İçin de Gerekli Adımları Atmıyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, uyuşturucu madde kullanımının Türkiye'de giderek arttığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre; ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Destek Hattı'nı arayanların sayısı, 2016'dan bu yana yaklaşık yüzde 70 artmış durumda. Bu kadar hızla artan bir uyuşturucu kullanımı varken iktidar, yayılımını engellemediği gibi insanlarımızın tedavileri için de gerekli adımları atmıyor. Bugün Türkiye'de, hızla ve kapsamlı bir eylem planı ile uyuşturucu ile mücadele merkezlerinin, AMATEM'lerin açılması gerekiyor. Bakanlıklar eliyle topyekün bir mücadele şart" dedi.

Gamze Taşcıer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucu madde kullanımının Türkiye'de giderek arttığını savundu. İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir gencin annesini vahşice katletmesine de değinen Taşcıer, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE, BUGÜN DÜNYA UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN MERKEZ ÜSLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA"

"Bağcılar'da yaşanan kan dondurucu cinayeti dehşet içerisinde takip ettik. Bu hadise, uyuşturucu belasının ülkemizde yol açmakta olduğu yıkımlardan sadece bir örneği. Türkiye, bugün dünya uyuşturucu trafiğinin merkez üslerinden biri haline gelmiş durumda. Maalesef bu melanet, bizim vatandaşlarımız arasında da özellikle gençlerde olağanüstü bir hızla yayılıyor. Ülkeyi yöneten Saray iktidarı ise bu vahim gidişatı izlemekle yetiniyor. Suçu önlemesi gereken Bakan da uyuşturucu tacirleriyle fotoğraf çektirmekle meşgul. Göstermelik yakalamalarla şov yapılıyor, ancak durum görünenden çok daha felaket noktada. Yaşananlardan görüyoruz ki bu yakalamalar, dönen trafiğin binde biri bile değil.

"UYUŞTURUCU VE HAM MADDE TİCARETİNİN NAKLİYESİNDE YENİ YOLUN KAÇAK GÖÇMENLER OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak geçenleri değerlendirirken yalnızca düzensiz insan geçişi olduğunu düşünmemeliyiz. O sınırlardan geçenlerin, özellikle Afganistan'dan gelen, İran'dan geçenlerin birçoğu, bir tabirle ifade etmek gerekirse elleri boş gelmiyor. Bu uyuşturucuların ham maddelerinin membaı bu ülkeler. Sınırların kontrolsüz bırakılması, hala her gün yüzlerce kaçak göçmenin kamyon kasalarından büyük şehirlerin ortasına bırakılıyor olması, tüm bu yol boyunca hiçbir denetime girmeden ülkenin bir ucundan bir ucuna gidebilmeleri, aslında bu sorunun neden göz ardı edildiğinin de bir göstergesi gibi. Uyuşturucu ve ham madde ticaretinin nakliyesinde yeni yolun kaçak göçmenler olduğu görülüyor. Bu açıdan bakıldığında, kaçak geçişlere yol verilmesinin ve görmezden gelinmesinin ardındaki neden daha net görülebiliyor. Türkiye'nin başına, bile isteye hem milyonlarca kaçak göçmen hem de uyuşturucular bela edildi.

"İKTİDAR, UYUŞTURUCUNUN YAYILIMINI ENGELLEMEDİĞİ GİBİ İNSANLARIMIZIN TEDAVİLERİ İÇİN DE GEREKLİ ADIMLARI ATMIYOR"

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Destek Hattı'nı arayanların sayısı, 2016'dan bu yana yaklaşık yüzde 70 artmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanından uyuşturucu nedeniyle kriz geçiren çocukların, kavgaların, türlü suçların, işlenen cinayetlerin haberlerini alıyoruz. Bu kadar hızla artan bir uyuşturucu kullanımı varken iktidar, yayılımını engellemediği gibi insanlarımızın tedavileri için de gerekli adımları atmıyor. Bugün Türkiye'de, hızla ve kapsamlı bir eylem planı ile birlikte uyuşturucu ile mücadele merkezlerinin, AMATEM'lerin açılması gerekiyor. Bizim belediyelerimiz, ellerini taşın altına koyarak bu alanda hızla eyleme geçtiler. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Bağcılar ve Sultanbeyli'de Sosyal Uyum Destek Merkezlerini açtı; üçüncüsü de Esenyurt'ta açılacak. Ankara Büyükşehir Belediyemiz, bağımlılıkla mücadele için Özgür Köy açtı. Diğer belediyelerimizde de benzer adımlar atıldı, atılıyor. Ama sadece yerel yönetimlerin çabasıyla bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Bakanlıklar eliyle topyekün bir mücadele şart. Ancak kulak arkası edilemeyecek kadar bağıra bağıra gelen bir soruna karşı bu umursamazlığın nedenini bu ülkeyi yönetenler çıkıp açıklamak zorundadır."