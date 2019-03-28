CHP Ankara Milletvekili Koç'un Acı Günü
1 saat önce
CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un kuzeni olan ve 63 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akif Semizoğlu, son yolcuğuna uğurlandı.
CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç
'un kuzeni olan ve 63 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akif Semizoğlu, son yolcuğuna uğurlandı.
Yüksek tansiyon hastalığı nedeniyle geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Mehmet Akif Semizoğlu için Rıdvanpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Semizoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Aile Kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Haluk Koç'un yanı sıra AK Parti Samsun
Milletvekili Fuat Köktaş
, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu
, Çarşamba
Kaymakamı Şükrü Yıldırım
, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu
, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz
ile vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:26 Kaynak: AA
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