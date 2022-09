Haymanalı Ayçiçeği Üreticisi: Bizim Köyümüzde 4 Bin Dönüm Yer Ekildiyse Bu Sene Bin Dönüme Düşecek

Soyer'in Osmanlı çıkışı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Be hadsiz, bunun babası da aynıydı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'nın Haymana ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Haymanalı çiftçi Hasan Koç, ay çekirdeği fiyatının sürekli değişmesinden şikayet ederek, "Alan olmazsa en sonunda götüreceğiz, 5 lira olsa da vereceğiz. Çünkü Tarım Bakanlığı, alan yeri söylemiyor, alım da yapıyor. Şu ana kadar zaten hiç alım yapmadı. Mesela bizim köyümüzde 4 bin dönüm yer ekildiyse bu sene bin dönüme düşecek. Ekim yok. Şu an herkes diyor, 'Bir daha ekemeyeceğiz'" dedi.

Levent Gök, Haymana'da çiftçilerin sorunlarını dinledi. Gök'e yaşadıkları sorunları anlatan Hasan Koç, ay çekirdeği fiyatının sürekli değiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Haymana'mızda şu an yağlık ay çekirdeği 11,5 liradan başladı, 8,5 liraya düştü. Dün Tarım Bakanlığı açıklama yapıyor, '12 lira' diyor. Fakat aldığı kurumu söylemedi, öylece kaldı. Dün 9 liraya alınıyordu, bugün 8,5 lira düştü. Biz şu anda mağdur durumdayız. Şu an bekliyoruz. Alan olmazsa en sonunda götüreceğiz, 5 lira olsa da vereceğiz. Çünkü Tarım Bakanlığı, alan yeri söylemiyor, alım da yapıyor. Şu ana kadar zaten hiç alım yapmadı. Mesela bizim köyümüzde 4 bin dönüm yer ekildiyse bu sene bin dönüme düşecek. Ekim yok. Şu an herkes diyor, 'Bir daha ekemeyeceğiz'. Ülkemizde çok güzel yetişiyor."

Levent Gök ise çiftçiye, "Ama biz Ukrayna'dan ithal ediyoruz" karşılığını verdi.