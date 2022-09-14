Haymanalı Ayçiçeği Üreticisi: Bizim Köyümüzde 4 Bin Dönüm Yer Ekildiyse Bu Sene Bin Dönüme Düşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Haymanalı Ayçiçeği Üreticisi: Bizim Köyümüzde 4 Bin Dönüm Yer Ekildiyse Bu Sene Bin Dönüme Düşecek

14.09.2022 20:23

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara’nın Haymana ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Haymanalı çiftçi Hasan Koç, ay çekirdeği fiyatının sürekli değişmesinden şikayet ederek, “Alan olmazsa en sonunda götüreceğiz, 5 lira olsa da vereceğiz. Çünkü Tarım Bakanlığı, alan yeri söylemiyor, alım da yapıyor. Şu ana kadar zaten hiç alım yapmadı. Mesela bizim köyümüzde 4 bin dönüm yer ekildiyse bu sene bin dönüme düşecek. Ekim yok. Şu an herkes diyor, ‘Bir daha ekemeyeceğiz’” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'nın Haymana ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Haymanalı çiftçi Hasan Koç, ay çekirdeği fiyatının sürekli değişmesinden şikayet ederek, "Alan olmazsa en sonunda götüreceğiz, 5 lira olsa da vereceğiz. Çünkü Tarım Bakanlığı, alan yeri söylemiyor, alım da yapıyor. Şu ana kadar zaten hiç alım yapmadı. Mesela bizim köyümüzde 4 bin dönüm yer ekildiyse bu sene bin dönüme düşecek. Ekim yok. Şu an herkes diyor, 'Bir daha ekemeyeceğiz'" dedi.

Levent Gök, Haymana'da çiftçilerin sorunlarını dinledi. Gök'e yaşadıkları sorunları anlatan Hasan Koç, ay çekirdeği fiyatının sürekli değiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Haymana'mızda şu an yağlık ay çekirdeği 11,5 liradan başladı, 8,5 liraya düştü. Dün Tarım Bakanlığı açıklama yapıyor, '12 lira' diyor. Fakat aldığı kurumu söylemedi, öylece kaldı. Dün 9 liraya alınıyordu, bugün 8,5 lira düştü. Biz şu anda mağdur durumdayız. Şu an bekliyoruz. Alan olmazsa en sonunda götüreceğiz, 5 lira olsa da vereceğiz. Çünkü Tarım Bakanlığı, alan yeri söylemiyor, alım da yapıyor. Şu ana kadar zaten hiç alım yapmadı. Mesela bizim köyümüzde 4 bin dönüm yer ekildiyse bu sene bin dönüme düşecek. Ekim yok. Şu an herkes diyor, 'Bir daha ekemeyeceğiz'. Ülkemizde çok güzel yetişiyor."

Levent Gök ise çiftçiye, "Ama biz Ukrayna'dan ithal ediyoruz" karşılığını verdi.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nda konuştu: (2) Bakan Çavuşoğlu, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nda konuştu: (2) Bakan Çavuşoğlu, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nda konuştu Bakan Çavuşoğlu, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nda konuştu
Kaynak: ANKA

Levent Gök, Hasan Koç, Haymana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haymanalı Ayçiçeği Üreticisi: Bizim Köyümüzde 4 Bin Dönüm Yer Ekildiyse Bu Sene Bin Dönüme Düşecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:19 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
19:40 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni gelişme! İddialar gerçek çıktı
19:25 Tunç Soyer'in Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun babası da aynıydı
19:23 Mansur Yavaş'tan bürokratları şaşkına çeviren talimat! Çiftçileri oturttu
19:17 Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı
18:53 Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim
18:47 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'den yeni karar! Onlarca konseri iptal etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Azerbaycan' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 20:24:55. #1.12#
SON DAKİKA: Haymanalı Ayçiçeği Üreticisi: Bizim Köyümüzde 4 Bin Dönüm Yer Ekildiyse Bu Sene Bin Dönüme Düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement