Levent Gök'ten Bakan Özer'e: "26 İhalesi İptal Edilen 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nin Tamamlanması İçin Nasıl Bir Yol Haritası İzlenecek"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan, ama 26 ihalesi iptal edilen 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'ni Meclis gündemine taşıdı. Gök, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nin gerçekleştirilmesi için açılan ihalelerin çoğunluğunun iptal edilmesinin ardından, söz konusu projenin tamamlanması için nasıl bir yol haritası izlenecektir? Projenin tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan güncel bütçe miktarını açıklar mısınız" diye sordu.

Levent Gök, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen mart ayında açıkladığı ve 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'yle ilgili, Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

"DÜZENLENEN İHALELERDEN SADECE 2 TANESİ SONUÇLANDI, 26 İHALE İPTAL EDİLDİ"

Gök, önergesinde, 3 milyar liralık bütçe ayrılan proje kapsamında 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfının açılmasının hedeflendiğini, söz konusu yapımların gerçekleştirilmesi için düzenlenen ihalelerden sadece iki tanesinin sonuçlandığını, 26 ihalenin ise iptal edildiğini belirtti. Gök, verilen tekliflerin ödeneğin çok üzerinde olması ve istekli bulunamaması sebepleriyle ihalelerin iptal edildiğini kaydetti. Ülkedeki yüksek enflasyon ve inşaat maliyetlerindeki artışın bu tabloyu oluşturduğunu vurgulayan Gök, "Siyasi iktidarın 'itibardan tasarruf olmaz' yaklaşımının 'eğitimden tasarruf olmaz' şeklinde değişmediği bir ortamda Türkiye'nin ekonomik krizlerden ve bu krizlerin yarattığı çalkantılardan korunması mümkün olamayacaktır" dedi.

"PROJENİN TAMAMLANMASI İÇİN NASIL BİR YOL HARİTASI İZLENECEK"

Levent Gök, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nin gerçekleştirilmesi için açılan ihalelerin çoğunluğunun iptal edilmesinin ardından, söz konusu projenin tamamlanması için nasıl bir yol haritası izlenecektir? Projenin tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan güncel bütçe miktarını açıklar mısınız? Temel eğitimde okullaşma oranının yükseltilmesi için ayrılan 3 milyar lira tutarındaki bütçenin artırılması düşünülmekte midir? Projenin tamamlanamaması halinde 2022 ve 2023 yıllarında 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş gruplarındaki okullaşma hangi oranlarda gerçekleşecektir? 2015-2022 döneminde gerçekleşen 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş gruplarındaki okullaşma oranlarını yıllık temelde açıklar mısınız?"