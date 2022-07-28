Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki Flamingo Ölümlerini TBMM Gündemine Taşıdı: "Su Kanalları Neden Açılmıyor?" - Son Dakika
Üye Girişi

Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki Flamingo Ölümlerini TBMM Gündemine Taşıdı: "Su Kanalları Neden Açılmıyor?"

28.07.2022 11:51
Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki Flamingo Ölümlerini TBMM Gündemine Taşıdı: "Su Kanalları Neden Açılmıyor?"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Tuz Gölü’ndeki kuraklık nedeniyle yüzlerce yavru flamingonun hayatını kaybetmesini TBMM gündemine taşıdı. Gök; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye; “Her yıl aynı dönemde Tuz Gölü’nde yaşanan kuraklık sebebiyle yüzlerce flamingo hayatını kaybettiği halde gölü besleyen su kanallarının açılmamasının sebepleri nelerdir?” sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yüzlerce yavru flamingonun hayatını kaybetmesini TBMM gündemine taşıdı. Gök; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye; "Her yıl aynı dönemde Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık sebebiyle yüzlerce flamingo hayatını kaybettiği halde gölü besleyen su kanallarının açılmamasının sebepleri nelerdir?" sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Gök, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gölü besleyen su kanallarının kapalı olması sebebiyle göl nemini kaybetmekte, yavru flamingolar ve onları terk edemeyen yetişkinler susuzluktan ölmektedirler. Sivil çevre örgütleri bu yıl göldeki ilk ölümlerin gerçekleştiğini ifade ederek Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün gölü besleyen kanalları açmaması halinde 10-15 gün içerisinde bölgedeki bütün flamingoların ölebileceğini bildirmektedirler. Yavru flamingoların uçabilecek gelişkinliğe ulaştığı eylül ayına kadar göle su sağlayan bütün kaynakların açılması gerekmekte, ilgili makamların her yıl yaşanan bu katliama dur demesi beklenmektedir."

Gök, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

". Her yıl aynı dönemde Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık sebebiyle yüzlerce flamingo hayatını kaybettiği halde gölü besleyen su kanallarının açılmamasının sebepleri nelerdir?

. Tuz Gölünde önümüzdeki 10-15 gün içerisinde gerçekleşmesi muhtemel kitlesel flamingo ölümlerinin önüne geçilmesi için gölü besleyen su kanallarının açılması düşünülmekte midir?

. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Tuz Gölü havzasında hayatını kaybeden flamingoların sayısını açıklar mısınız?"

YORUMLAR
500
'Flamingo yavrularında artış gözlemlendi' 'Flamingo yavrularında artış gözlemlendi' Tuz Gölü'ndeki flamingoların korunması için önlem Tuz Gölü'ndeki flamingoların korunması için önlem
Kaynak: ANKA

Levent Gök, Tuz Gölü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki Flamingo Ölümlerini TBMM Gündemine Taşıdı: 'Su Kanalları Neden Açılmıyor?' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
10:29 Altın fiyatlarına talep arttı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 11:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: Levent Gök, Tuz Gölü'ndeki Flamingo Ölümlerini TBMM Gündemine Taşıdı: "Su Kanalları Neden Açılmıyor?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement