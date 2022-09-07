Murat Emir Uyardı: "Kırtasiye Malzemelerine Baktık ve Son Derece Büyük Bir Paniğe Kapıldık"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara'da inceleme yaptığını birçok kırtasiye ürünlerinin üzerinde 'CE' ve 'TSE' damgasının olmadığını gördüklerini belirterek, "Biz kendi çapımızda Ankara'nın birçok yerinde kırtasiye malzemelerine baktık. Öyle her yere de gitmedik. Çankaya'da, Keçiören'de baktık. Kimi zincir marketlere de baktık ve son derece büyük bir paniğe kapıldık, büyük bir kaygıya kapıldık. Çünkü ürünlerin çoğunun üzerinde CE Belgesi veya TSE belgesi yok. Dolayısıyla bu ürünler testlerden geçmediği için de her türlü kanserojen maddeyi içeriyor olabilir" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir; insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına alan ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde kullanılan "CE" ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ve malların tespit ve kontrolünün sağlandığını gösteren "TSE" damgasının birçok kırtasiye ürünlerinin üzerinde olmadığını belirtti.

Tıp doktoru olan Emir, TBMM'de bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şöyle konuştu:

"BURADAN TİCARET BAKANLIĞI'NA SORUYORUZ, SİZ ÖZELLİKLE BU DÖNEMDE KIRTASİYE MALZEMELERİNİN DENETİMİNİ YETERİ KADAR YAPIYOR MUSUNUZ?"

"Okullar açılacak, yavrularımız heyecanla o günü bekliyorlar. Ama okula hazırlanmak son derece riskli, tehlikeli bir hale geldi. Özellikle çocuklarımızın kullanacağı kırtasiye malzemelerinin sağlık standartlarına uygun olması son derece önemli. Standart dışında olan zehirli maddeler içeren kırtasiye malzemelerinin son derece tehlikeli olduğunu biliyoruz. Bu konuda aslında Ticaret Bakanlığı sık sık uyarıda bulunuyor; 'CE belgesi olmayan kırtasiye malzemelerini almayın diyor', 'TSE Belgesi olmayan ürünleri almayın' diyor. Ama kendisi denetim yapıyor mu? Son derece şüpheli… Buradan Ticaret Bakanlığı'na soruyoruz, siz özellikle bu dönemde kırtasiye malzemelerinin denetimini yeteri kadar yapıyor musunuz? Yaptıysanız hangi sonuçlara ulaştınız? Ne kadar malzemeyi ayıkladınız? Ne kadarını imha ettiniz? Ne kadarını cezalandırdınız satıcıların? Bu soruları soruyoruz.

"KIRTASİYE MALZEMELERİNE BAKTIK VE SON DERECE BÜYÜK BİR PANİĞE KAPILDIK"

Biz kendi çapımızda Ankara'nın birçok yerinde kırtasiye malzemelerine baktık. Öyle her yere de gitmedik. Çankaya'da, Keçiören'de baktık. Kimi zincir marketlere de baktık ve son derece büyük bir paniğe kapıldık, büyük bir kaygıya kapıldık. Çünkü ürünlerin çoğunun üzerinde CE Belgesi veya TSE belgesi yok. Dolayısıyla bu ürünler testlerden geçmediği için de her türlü kanserojen maddeyi içeriyor olabilir.

"ÇOCUKLARIMIZ BÜYÜK BİR KANSER TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA"

Denetimsizlikten dolayı maalesef vatandaşımız büyük bir risk altında kalıyor. Çocuklarımız büyük bir kanser tehlikesi ile karşı karşıya. Bizim yaptığımız araştırmada mesela şöyle bir kalem seti, lisanslı kırtasiye seti diyor. İnanmayacaksınız ama bu 14 TL arkadaşlar. Son derece pahalı, bir kurşun kalem, bir silgi, bir kalemtıraşı var içerisinde. Ama aynı zamanda da zehirli olabilir. Çünkü herhangi bir standardı yok. Üzerinde CE belgesi yok. Bu Ankara'da bir zincir marketten alındı arkadaşlar.

Yine bakın fosforlu kalem… Biliyorsunuz bunlarda ciddi bir organik malzeme kullanıyor. Bunlar aynı zamanda kokulu maddeler. Bu maddeler büyük oranda kanserojen olabiliyor ama bunda da yine herhangi bir CE belgesine dönük herhangi bir ibare söz konusu değil. Yine şaşırıyorsunuz bu 55 lira. Bir silgi… Hepimiz biliriz silgiler güzel kokar. Silgi koksun diye içerisine uçucu organik maddeler konur ama bu maddelerin kanserojen olmaması, incelenmesi son derece önemli. Bakın bunun da incelediğine dair hiçbir ibare yok. Bunu da yavrularımız alacak ve koklayacak. Bu silgi kaç lira diye baktığımızda bakınız 12,5 lira. Sticker… Bunda yapıştırıcı malzeme de var. Yine boyalı bir ürün. Bu da 8 lira. Fiyatı anormal ve aynı zamanda da herhangi bir belgesi de yok. Denetimden geçmemiş. Bunu alan çocuğumuz, bunu kullanan yavrumuz büyük bir tehlike altında. Yine bir kalem kutusu, üzerinde hiçbir şey yok sadece fiyatı var. Hem de kaç lira? 24 lira… Bu en ucuz olanı. Hem 24 lira hem de muhtemeldir ki kanser saçan bir ürün.

"ÇOCUKLARA KARŞI, GELECEĞİMİZE KARŞI SUÇ İŞLİYORSUNUZ"

Dolayısıyla arkadaşlar, bu ülkeyi yönetenleri, özellikle yavrularımıza karşı, çocuklarımıza karşı sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Bu ülkede vatandaşlara, velilere 'CE' belgesi olmayanı almayın demek çok kolaydır ama siz devletsiniz; bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Dolayısıyla denetim yapacaksınız, yerinde denetleyeceksiniz ve uygun olmayan malzemeleri, uygun olmayan kırtasiye ürünlerine de zamanında alacaksınız ve gereğini yapacaksınız. Bunu yapmıyorsanız, çocuklara karşı, geleceğimize karşı suç işliyorsunuz demektir. Tabii bu ürünlerin pahalılığı da ayrı bir sorun. Bunlarla birlikte; bir çocuğu, iki çocuğu, üç çocuğu olan vatandaşlarımız ne yapacak? Baktığımızda fiyat taraması yaptığımızda bir çocuğumuzun okula başlama, kırtasiye masrafı 3 bin, 4 bin, 5 bine kadar varabiliyor. Bunu asgari ücretli, dar gelirli nasıl ödeyecek? Sizin hiç mi vicdanınız yok. Hiç olmazda yavrularımıza, çocuklarımıza, bir kırtasiye desteği yapmayı neden düşünmüyorsunuz? Kalemi olmadan, silgisi olmadan, defteri olmadan çocuklarımız okula başlıyor ve bizde bundan büyük bir üzüntü çekiyoruz, acı çekiyoruz."