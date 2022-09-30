Murat Emir'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Sarayın Sağlık Harcaması İki Yılda Nasıl Yüzde 2160 Arttı" - Son Dakika
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Murat Emir'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Sarayın Sağlık Harcaması İki Yılda Nasıl Yüzde 2160 Arttı"

30.09.2022 15:57
Murat Emir'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: "Sarayın Sağlık Harcaması İki Yılda Nasıl Yüzde 2160 Arttı"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı sağlık harcamasının 5 milyon TL’yken 2021 yılında 113 milyon TL’ye çıktığını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Sarayın sağlık harcaması iki yılda nasıl yüzde 2160 arttı” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 yılı sağlık harcamasının 5 milyon TL'yken 2021 yılında 113 milyon TL'ye çıktığını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Sarayın sağlık harcaması iki yılda nasıl yüzde 2160 arttı" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığı'nın 113 milyon TL olarak kayıtlara geçen sağlık harcamalarını TBMM gündemine getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Emir, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı, sarayda kendisine özel hastane kurdu ve şimdi bu hastanede denetimsiz bir şekilde milyonlarca TL harcanıyor. Kamu kurumlarını Meclis adına denetlemekle görevli Sayıştay bile saraya giremiyor, harcamaların detayının hesabını soramıyor. Ülke ekonomik krizden kırılırken sarayda da milyonlarca TL harcanmaya devam ediyor. Üstelik bu harcamalar günden güne katlanarak artıyor.

"İKİ YILDA 22 KAT ARTMIŞ OLDU"

Sarayın 2019 yılındaki sağlık harcaması yalnızca 5 milyon TL. Sonraki yıl 51 milyon TL'ye ulaştı. Şimdi de 113 milyon TL. Yani iki yılda neredeyse 22 kat, yani yüzde 2160'lık bir artış söz konusu. İki yılda ne oldu da sarayın sağlık harcamaları bu kadar artış gösterdi. Sarayda çalışanlara her gün check-up hizmeti mi veriliyor? Tüm saray çalışanları aileleriyle birlikte özel sağlık hizmeti mi alıyor? Vatandaş muayene randevusu dahi bulamıyor. Yurttaşlarımız, muayene için, ameliyat için günlerce, haftalarca beklerken, gece yarıları metrelerce kuyruklara girerken sarayda nasıl bir sağlık hizmeti veriliyor?

"SARAY İSRAFA DEVAM EDİYOR"

Ne oluyor sarayda? Tüm bunların yapıldığını varsaysak bile saray çalışanları SGK'lı değil mi? Bu hizmetlerin SGK kapsamında karşılanması gerekmiyor mu? Millet yokluktan, açlıktan kırılıyor ama günlük masrafı 10 milyon TL'yi bulan Saray, her gün, her an, her dakika israf yapmaya devam ediyor. Ancak, bu saltanata ve israf düzenine iktidara geldiğimizde son vereceğiz. Tüm bu harcamaların da hesabını soracağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Murat Emir'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: 'Sarayın Sağlık Harcaması İki Yılda Nasıl Yüzde 2160 Arttı' - Son Dakika

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