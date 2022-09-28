Murat Emir: Sağlık Bakanlığı, Bu Yıl da Grip Aşısının Tedarikinde ve Dağıtımında Sorunlar Yaşıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, iki firmanın ücretli grip aşısı getirdiğini ama bunların depolarda bekletildiğini açıkladı. Emir, "Vatandaş eczaneye gidiyor, eczacı vatandaşın kimlik numarasını sisteme işleyip ücreti karşılığında grip aşısını depodan alabiliyordu. Ancak Sağlık Bakanı, bu sistemin bu yıl için hizmete açılmasına yönelik talimatı vermediği için sistem işlemiyor ve vatandaş ücreti karşılığında da aşıya erişemiyor. Sağlık Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da grip aşısının tedarikinde ve dağıtımında sorunlar yaşıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan yurttaşlar için grip aşısının e-nabız sisteminde tanımlandığını duyurdu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de grip aşısında yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı.

Emir, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yurttaşların grip aşısı bulamazken, yurt dışından getirilen yüzbinlerce doz aşının bürokratik engeller nedeniyle depolarda bekletildiğini açıklayan Emir, şu değerlendirmeleri yaptı:

"VATANDAŞIN ÜCRETSİZ GRİP AŞISINA ULAŞMASI DAHA DA ZORLAŞTI"

"SGK'nın geri ödeme listesine alınan vaxigrip isimli aşı için bu yıl 3 milyon doz taahhüt edilmişti. Eylül başında büyük bir kısmının geldiğini biliyoruz. Ancak bu aşılar bir aydır Sağlık Bakanı'nın talimatını bekliyordu. Sonunda reçeteli grip aşıları için sorun çözüldü ve eczanelere dağıtılmaya başlandı. Bu yıl da aşı yetersiz olacağı için skor sistemi getirildi. Yani hastalar risk durumuna göre kategorilendirilecek ve öncelikli olarak kronik hastalığı bulunanlar ile 65 yaş üstü olanlar ücretsiz aşı alabilecek. Ancak burada da uygulamada sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Sağlık Bakanlığı hem Reçetem Bilgi Sistemi hem de SGK'nın Medula sisteminden reçete üretilmesi şartı getirdiği için vatandaşın ücretsiz grip aşısına ulaşması daha da zorlaşmış oldu.

"YÜZBİNLERCE DOZ AŞI, ŞU ANDA DEPOLARDA BEKLETİLİYOR"

Diğer yandan farklı iki firma da geri ödeme kapsamında olmayan ve vatandaşa ücreti karşılığında verilebilecek grip aşısı getirdi. Bu şekilde yüzbinlerce doz aşı, şu anda depolarda bekletiliyor. Eczaneler, depolardan bu aşıları alamıyor. Vatandaş eczaneye gidiyor, eczacı vatandaşın kimlik numarasını sisteme işleyip ücreti karşılığında grip aşısını depodan alabiliyordu. Ancak Sağlık Bakanı, bu sistemin bu yıl için hizmete açılmasına yönelik talimatı vermediği için sistem işlemiyor ve vatandaş ücreti karşılığında da aşıya erişemiyor. Sağlık Bakanlığı, elindeki aşının dağıtım ve uygulanmasına yönelik organizasyonu bile sağlıklı bir şekilde yerine getiremiyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakasının ortaya çıktığını biliyoruz ve buna bağlı ölümlerin sayısının da 600 bini geçtiği belirtiliyor. Dolayısıyla grip hastalığını ciddiye almamız gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı hayati önem taşıyor. Koronavirüs salgını halen tam olarak önlememişken, grip aşısının yaygın bir şekilde büyük önem taşıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da grip aşısının tedarikinde ve dağıtımında sorunlar yaşıyor."