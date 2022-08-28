Nihat Yeşil'den Bakan Kirişci'ye: "Ülkemizde Ekilmeyen Tarım Arazileri Varken Neden Yurt Dışından Arazi Kiralanmıştır?

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Yeşil, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, "Ülkemizde ekin ekilmeyen tarım arazileri varken neden yurt dışından tarımsal arazi kiralanmıştır? Bu tarım politikasının amacı nedir" diye sordu.

Nihat Yeşil, tarımda yaşanan sorunlara ilişkin, Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Nihat Yeşil, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Vahit Kirişci'nin 10 Ağustos'ta Bursa Karacabey'de yapılan 'Güvenilir Ürün Platformu' toplantısında söylediği "Şu anda çok sayıda tarımsal destekler var, 65 civarında tarımsal destek var. Ben bir bakan olarak, bana 'sayın' deseler ben saymakta güçlük çekerim. Bunların sadeleştirilmesi ve daha kolay ve daha anlaşılabilir, üretici açısından da daha farkındalıkta olmasını sağlayabilecek bir sadeliğin getirilmesi bizim şu anki amacımız" sözlerini anımsattı.

Yeşil, "Yurt dışından tarımsal arazi kiralamak, kendi üreticimize, çiftçimize ihanettir. Yanlış üretim politikaları, bir AKP klasiği haline gelmiştir. Bir bakan düşünün, üreticiye verdiği teşvikleri bilmiyor, 'say deseniz sayamam' diyor. Tarım ve Orman Bakanı'na sesleniyorum; Sayın Bakan, o gün sayamadığınız 65 teşviki bugün sayar mısınız" dedi.

"İKTİDARIN YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARI NEDENİYLE ÜRETİCİLERİMİZ ZARARINA ÜRETİM YAPMAKTA VE KENDİ TOPRAKLARINDA KÖLELEŞMEKTEDİR"

Nihat Yeşil, soru önergesinde ise şunları kaydetti:

"Ülkemiz, tarımsal arazi ve tarımsal ürün çeşitliliğinde önemli potansiyele sahip olmasına rağmen yanlış üretim politikaları nedeniyle doğru değerlendirilememektedir. Çiftçilerimiz, sürekli artan tohum, gübre, mazot, ilaç, enerji ve tarımsal girdi fiyatları nedeniyle artık üretim yapamayacak noktaya gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 81,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,96 oranında artmıştır. İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle üreticilerimiz zararına üretim yapmakta ve kendi topraklarında köleleşmektedir" dedi.

"'65 CİVARINDA TEŞVİK VERİYORUZ. SAY DESENİZ SAYAMAM' DEMİŞTİNİZ. O GÜN SAYAMADIĞINIZ 65 TEŞVİKİ BUGÜN SAYAR MISINIZ"

Nihat Yeşil, Bakan Kirişci'ye şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınızın, sürekli artan tarımsal girdi fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir eylem planı var mıdır? Varsa eğer yapılan çalışmalar nelerdir? Bakanlığınız, tarımsal üretimi destekleme kapsamında 2015-2022 yıllarında kaç projeye destek vermiştir? Bu projeler nelerdir, yıllara göre dağılımı nedir?

Bakanlığınız tarafından üreticiye verilecek desteklerin geç açıklanmasının sebebi nedir? Üreticiye yapılacak destekler neye göre belirlenmektedir?

Bakanlığınızın gıda krizine karşı aldığı önlemler var mıdır? Varsa eğer bu önlemler nelerdir?

Bakanlığınız tarafından hangi ülkelerde tarımsal arazi kiralanmıştır? Kiralanan ülkelerde hangi tarımsal ürünler üretilecektir?

Ülkemizde ekin ekilmeyen tarım arazileri varken neden yurt dışından tarımsal arazi kiralanmıştır? Bu tarım politikasının amacı nedir?

Ülkemizde tarımda değerlendirilmeyen, atıl durumda bulunan tarımsal arazilerin illere göre dağılımı nedir?

Bursa Karacabey'de yapılan 'Güvenilir Ürün Platformu' toplantısında yaptığınız konuşmada tarımsal teşviklerden bahsetmiş, '65 civarında teşvik veriyoruz. Say deseniz sayamam' demiştiniz. O gün sayamadığınız 65 teşviki bugün sayar mısınız?"