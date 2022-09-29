Nihat Yeşil, Milli Piyango İdaresi'yle İlgili İddiaları TBMM Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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Nihat Yeşil, Milli Piyango İdaresi'yle İlgili İddiaları TBMM Gündemine Taşıdı

29.09.2022 10:33
Nihat Yeşil, Milli Piyango İdaresi'yle İlgili İddiaları TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Milli Piyango İdaresi’nde temizlik işçilerine mobbing uygulandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yeşil, “Mobbinge uğradığı iddia edilen 13 temizlik işçisinden 9’u sadece daire başkanına hizmet etmek için görevlendirilmiştir. Bu 9 temizlik işçisi, her gün daire başkanına iş takibi için gelen 30-40 kişiye hizmet etmektedir” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Milli Piyango İdaresi'nde temizlik işçilerine mobbing uygulandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yeşil, "Mobbinge uğradığı iddia edilen 13 temizlik işçisinden 9'u sadece daire başkanına hizmet etmek için görevlendirilmiştir. Bu 9 temizlik işçisi, her gün daire başkanına iş takibi için gelen 30-40 kişiye hizmet etmektedir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Milli Piyango İdaresi'yle ilgili ortaya atılan bazı iddiaları gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil, Milli Piyango İdaresi Destek Hizmetler Daire Başkanvekili'nin 9 Eylül 2022 tarihinde işçilerle yaptığı toplantıda "Ben ne dersem onu yapacaksınız, şu an hepinizi 1 saat içerisinde kovarak kapının önüne koyarım. Telefonumda kayıtlı iş bekleyen 150 kişiyi göreve alırım" dediğinin ileri sürüldüğünü belirtti. Yeşil, "Bu iddialar doğruysa yöneticilik vasfına yakışmamaktadır ve soruşturulması, açıklığa kavuşturulması gereken bir durumdur. Öte yandan kurum içerisinde liyakatsiz atama ve yer değişikliklerinin de olduğu iddia edilmektedir. Yemekhane görevlendirilmelerinde değişiklikler yapılmış, sürekli işçi statüsündeki bir personel, memurların amiri yapılarak, ast-üst kavramı hiçe sayılmış, çalışma huzuruna zarar verilmiştir" dedi.

"HAVUZ TADİLATLARI KİMİ ZAMAN İHALESİZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMEKTEDİR"

İdare Teknik İşler Şubesi'nde görevli bir personelin kurumun bilgisi olmaksızın, dışarıdan anlaştığı firmalara iş verdiği iddialarının da olduğunu kaydeden Yeşil, şunları ifade etti:

"Her yıl çok yüksek maliyetlerle gerçekleşen havuz tadilatları dışarıya yaptırılan işler arasındadır. Kimi zaman ihaleli kimi zaman ise ihalesiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Havuz boyama işlemine yüksek maliyetler ödendiği iddia edilmektedir. Bir havuz için yüksek maliyetler harcanıyorsa bunu nasıl gerekçelendirecekler? Bu paralar devletin kasasından çıkıyor. Dolayısıyla da vatandaşın cebinden çıkıyor. Milli Piyango İdaresi'nin denetimi Varlık Fonu'na devredilmiştir. Varlık Fonu ise Sayıştay tarafından denetlenememektedir. Kimin nereye ne harcadığını bilemediğimiz bir muamma içinde yüksek maliyetlere küçük işler de yaptırırlar, dışarıdan yandaşlara ihalesiz iş de verirler. Fakat denetlenememenin rahatlığında olanlar bilmelidir ki hakikatin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İddialar açıklığa kavuşuncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Yok öyle Varlık Fonu'na sırtını dayamak. Bize nasılsa bir şey olmaz demek."

"HAYALET PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLMEKTEDİR"

Kurumda bir makama hem asaleten hem de vekaleten olmak üzere iki atama yapıldığını kaydeden Yeşil, şöyle devam etti:

"Şube müdürü, şef, memur statülerinde çalışanların kuruma düzenli şekilde gelmediği halde düzenli maaş aldıkları, -bankamatik memurluğu- diye tabir ettiğimiz hayalet personel olarak çalıştıkları iddia edilmektedir. Bir diğer iddia ise kurum içerisinde asaleten bulunan daire başkanları, şube müdürleri, şef ve memurlar olduğu halde yerine başka kişiler vekalet etmektedir. Bunun sebebinin ise; Milli Piyango İdaresi'nde kadrolu olmasına rağmen başkaca işlerde çalışıyor olmalarından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bir koltukta iki karpuz olur mu? Bu iki karpuz inşallah tek bir maaşı paylaşıyordur. Paylaşmıyorsa bunun hesabını halka nasıl verecekler?"

"9 TEMİZLİK İŞÇİSİ SADECE DAİRE BAŞKANINA HİZMET İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

9 temizlik işçisinin daire başkanvekilinin hizmetine verildiği iddiasını dile getiren Yeşil, şöyle dedi:

"Balgat Genel Müdürlük Binasında, sürekli işçi statüsündeki 80 temizlik işçisinden 13'ü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na verilmiştir. Mobbinge uğradığı iddia edilen 13 temizlik işçisinden 9'u sadece Daire Başkanı'na hizmet etmek için görevlendirilmiştir.  Bu 9 temizlik işçisi, her gün Daire Başkanı'na iş takibi için gelen 30-40 kişiye hizmet etmektedir. Bu gelen misafirlere, Daire Başkanı tarafından idarenin yemekhanesinde öğle yemeği verilmekte olup, bunun karşılığında yemek bedeli olarak hiçbir ücret verilmemektedir."

"MÜLAKATLARDA DERNEĞE ÜYELİK ŞARTI ARANIYOR"

İdarede yapılan müdürlük ve şeflik sözlü sınavına ilişkin de usulsüzlük iddiaları olduğuna değinen Yeşil, Sınav Komisyon üyelerinden Loto Dairesi Başkanı ile Personel Dairesi Başkanı'nın, sınavdan önce sınava girecek kişilerden bazılarını arayarak, bir derneğe ve gruba üyelik için yönlendirdiğini, üye olmaları halinde sınavı geçeceklerini vaat ettiğini ileri sürdü.

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Kaynak: ANKA

Milli Piyango İdaresi, Nihat Yeşil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nihat Yeşil, Milli Piyango İdaresi'yle İlgili İddiaları TBMM Gündemine Taşıdı - Son Dakika

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