Nihat Yeşil'den Bakan Karaismailoğlu'na: "Dolarla Uydu Kiralayan Türksat'a Herhangi Bir Uyarınız Oldu Mu"

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, TÜRKSAT üzerinden yayın yapan ulusal ve yerel televizyon kanallarından dolar olarak alınan uydu frekans kirası bedellerini Meclis gündemine taşıdı. Yeşil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolarla kira ödemeleri konusundaki görüşü açıktır. Buna rağmen dolarla uydu kiralayan TÜRKSAT'a herhangi bir uyarınız olmuş mudur" diye sordu.

Nihat Yeşil, TÜRKSAT üzerinden yayın yapan ulusal ve yerel televizyon kanallarından dolar olarak alınan uydu frekans kirası bedelleri hakkında, Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Yeşil, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜRKSAT, ERDOĞAN'A RAĞMEN DOLARLA KİRA ALMAYA DEVAM EDİYOR"

"Son yıllarda Türk lirasının dolar karşında büyük oranda değer kaybetmesi, her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle birçok ulusal ve yerel televizyon kanalı kapanmış veya kapanma noktasına gelmiştir. AKP Genel Başkanı Erdoğan 'Kriz mıriz yok, bundan sonra dolarla, avro ile kira mira da yok' diyor, TÜRKSAT ise Erdoğan'a rağmen dolarla kira almaya devam ediyor. Ben demiyorum, Erdoğan diyor. Buna rağmen özellikle Anadolu'da birçok kanalımız, maddi sıkıntılarından dolayı kanalı kapatma kararı alıyor. TÜRKSAT'a ivedilikle denetim gerçekleştirilmeli, kiraları Türk lirasından alması konusunda uyarılmalıdır.

Sadece frekans uydu ücretleri değil; elektrik, yer kiraları, personel ücretleri, RTÜK'ün uyguladığı yayın yasakları ve cezaları da artık birçok medya kuruluşunu yayın yapamaz hale getirmiş ve iflasa sürüklemiştir

"TÜRKSAT'IN DOLAR İLE UYDU KİRALAMASI ANADOLU'DAKİ TELEVİZYONLARI MADDİ AÇIDAN ZOR DURUMA DÜŞÜRMEKTE, UYDUDAN DÜŞMELERİNE YOL AÇMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kriz mıriz yok, bundan sonra dolarla avro ile kira mira da yok' sözlerine rağmen TÜRKSAT'ın dolar ile uydu kiralaması, Anadolu'daki televizyonları maddi açıdan zor duruma düşürmekte, uydudan düşmelerine yol açmaktadır. Kar oranında rekor kıran TÜRKSAT, ulusal ve yerel televizyon kanallarından dolar üzerinden değil Türk lirası üzerinden fiyatlandırma yapıp, ekonomik darboğazdan geçtiğimiz bu süreçte kar amacı gütmeden kanalların ayakta kalabilmeleri için destek olmalıdır. Televizyon kanalı işletmecilerinin ayakta kalabilmeleri için gerekli tedbirleri almak, ilgili Bakanlığın görev ve yetkileri içerisindedir."

Nihat Yeşil, Adil Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Ülkemiz genelinde TÜRKSAT üzerinden yayın yapan kaç yerel ve ulusal televizyon kanalı vardır?

TÜRKSAT'ın 2020-2022 yıllarında uydu hizmet bedeli nedir? Yıllara göre artış bedelleri nasıldır?

Frekans kiralarındaki artışlar neye göre belirlenmektedir? 2020-2022 yıllarında kaç televizyon kanalı TÜRKSAT tarafından uydu frekans hizmeti almayı kesmiştir?

2020-2022 yıllarında kaç kanal, TÜRKSAT'a yayın için yatırdığı teminat bedelini kullanmak durumunda kalmıştır?

Bakanlığınızın uydu frekans kiralarının düşürülmesi ve Türk lirasına çevrilmesi konusunda bir çalışması var mıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolarla kira ödemeleri konusundaki görüşü açıktır. Buna rağmen dolarla uydu kiralayan TÜRKSAT'a herhangi bir uyarınız olmuş mudur?"