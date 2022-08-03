CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

CHP ve İYİ Parti, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS sınavında çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sorularıyla aynı olması iddiası sonrası ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasına ilişkin ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. "KONUNUN AÇIĞA ÇIKARTILMASI GEREKİYOR" Konuyla ilgili Ankara Adalet Sarayı'na gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kaya, daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Sınava yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin girdiğini anımsatan Kaya, aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Soruların sıra numarası, şıkları ve doğru yanıt; bunun tamamı aynı kalibreden çıkmış. Bu konunun açığa çıkartılması gerekiyor." diye konuştu. Kaya, başsavcılığın suç duyurusunda bulunulmasını beklemeden resen soruşturma açması gerektiğini savundu. "OBJEKTİF BİR SORUŞTURMAYA İHTİYAÇ VARDIR" İYİ Partili Erdem'in avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin dilekçesinde ise sınav sorularının bazılarının bir yayınevinin kitapçıklarındaki sorularla aynı olduğu belirtildi. Bu durumun önceden bazı kişilere ve yayınevlerine soruların verildiğine ilişkin şüphe oluşturduğu savunulan dilekçede, "Tüm sürecin aydınlatılması ve suçun işlenip işlenmediğine dair objektif bir soruşturmanın yürütülmesine ivedi şekilde ihtiyaç vardır." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU? 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edildi. Skandal iddianın gündeme gelmesinin ardından ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. ERDOĞAN, İNCELEME TALİMATI VERDİ ÖSYM iddiaları reddetse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi. ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Aygün'ün görevden alınmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de iddialar hakkında harekete geçti. Müfettişler ÖSYM'de inceleme yapacak. YAYINEVİ: KESİNLİKLE TESADÜF İddiaların muhatabı olan yayınevinden de konuya dair bir açıklama geldi. Olayın tamamen algı olduğu belirtilen açıklamada, "Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf." denildi.