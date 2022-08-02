Yıldırım Kaya: "Kpss Sınav Soruları Bir Yayınevinin Sorularıyla Tıpatıp Aynı Çıktı, Yandaşlarınıza Soru Çalıp Veriyorsunuz"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularından 20 tanesinin bir yayınevinin kitapçığındaki sorularla aynı olduğunu belirterek, "20 sorunun 20'si de tıpatıp aynı çıktı. Bir yayınevi 20 sorunun 20'sinin de nasıl oluyor tutturuyor. KPSS'de kendi yandaşlarınıza soru çalarak veriyorsunuz. Yetkililerin derhal açıklama yapması lazım" dedi.

Yıldırım Kaya KPSS sınav sorularının aynısının bir yayınevine ait olduğunu belirtti. Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yüzbinlerce genç KPSS'de umudunu aradı. Bu siyasal iktidarın yaptığı tüm sınavlar şaibeli sınavlar olmaya başladı. Bir yayın evinin soru kitapçığında 20 sorunun 20'si de tıpatıp aynı çıktı. Bu sınavda adaletsizlik yok mu? Bir yayınevi 20 sorunun 20'sinin de nasıl oluyor tutturuyor. Bu sınava giren tüm yurttaşlarımızın kaygısıdır. Bu kaygıyı ortadan kaldırmak için yetkililerin derhal açıklama yapması lazım. ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK soru kitapçığının çalınması konusunda şaibelidir. Şaibenin büyüğü de saraydadır.

Daha önce 'FETÖ'nün elemanları sınav sorularını çaldı. Yandaşlarına verdi' dediniz. Ama şimdi FETÖ'de yok. Peki bu sorular nereden çıktı? Kime verildi? Hangi yandaşlara verildi? KPSS'de birinci olanları mülakatta eliyorsunuz, bununla da yetinmiyorsunuz KPSS'de kendi yandaşlarınıza soru çalarak veriyorsunuz."