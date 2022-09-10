Yıldırım Kaya:  "Sözleşmeli Öğretmene Geçici de Olsa Ücret Vererek Çalıştırma Teklifinde Bulunuyorsunuz, Yeter Artık" - Son Dakika
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Yıldırım Kaya:  "Sözleşmeli Öğretmene Geçici de Olsa Ücret Vererek Çalıştırma Teklifinde Bulunuyorsunuz, Yeter Artık"

10.09.2022 18:36

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Millî Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta yaptığı 20 bin öğretmen ataması üzerine; “İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 20 bin sözleşmeli öğretmene diyor ki 'sizin resmi olarak göreve başlama süreniz gelinceye kadar ücretli olarak derslere girmenizi istiyoruz.' Böyle bir uygulama muz cumhuriyetinde bile yok… Sözleşmeli öğretmene şimdi, geçici de olsa ücret vererek çalıştırma teklifinde bulunuyorsunuz. Yeter artık” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı 20 bin öğretmen ataması üzerine; "İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 20 bin sözleşmeli öğretmene diyor ki 'sizin resmi olarak göreve başlama süreniz gelinceye kadar ücretli olarak derslere girmenizi istiyoruz.' Böyle bir uygulama muz cumhuriyetinde bile yok… Sözleşmeli öğretmene şimdi, geçici de olsa ücret vererek çalıştırma teklifinde bulunuyorsunuz. Yeter artık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Eylül'de Beştepe'de yapılan tören ile Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmenin atmasını yaptı. Ancak Yıldırım Kaya, sözleşmeli öğretmene, "ücret vererek çalışma teklifinde bulunulduğunu" söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Kaya, "Haziran ayında okullar kapanırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e bir çağrı yapmıştım. Öğretmen ihtiyacını karşılamak için hiç zaman kaybetmeden 87 bin 500 ücretli öğretmen çalışıyor, bunların yerine kadrolu öğretmen ataması yapılsın diye. Ama ne yazık ki bizim çağrılarımıza kulak tıkadı. ve bu çağrıyı duymadı" dedi.

Bakanlığın 3 ay sonra 20 bin öğretmen ataması yaptığını anımsatan Kaya, "20 bin öğretmen ataması yaptı. Fakat öğretmenler göreve başlamadı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 20 bin sözleşmeli öğretmene diyor ki 'sizin resmi olarak göreve başlama süreniz gelinceye kadar ücretli olarak derslere girmenizi istiyoruz.' Böyle bir uygulama muz cumhuriyetinde bile yok. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz. Yeter artık. Öğretmen, eğitim sizin oyuncağınız değil. Çocuklar sizin oyuncağınız değil" sözleriyle eleştirdi.

İktidara tepki gösteren Kaya, "Öğretmenlerin ücretli, sözleşmeli olması zaten doğru değil. Ama siz bununla yetinmiyorsunuz, sözleşmeli öğretmene şimdi, geçici de olsa ücret vererek çalıştırma teklifinde bulunuyorsunuz. Yeter artık, yönetemiyorsanız bırakın gidin. Ne çocuklarımızın geleceği ne eğitimimizin geleceği bu anlayışa teslim edilemez" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Yıldırım Kaya, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya:  'Sözleşmeli Öğretmene Geçici de Olsa Ücret Vererek Çalıştırma Teklifinde Bulunuyorsunuz, Yeter Artık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Kaya:  "Sözleşmeli Öğretmene Geçici de Olsa Ücret Vererek Çalıştırma Teklifinde Bulunuyorsunuz, Yeter Artık" - Son Dakika
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