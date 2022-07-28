Yıldırım Kaya: "Uzmanlık ve Başöğretmenlik Sınavı İçin Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Beklenmeli" - Son Dakika
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Yıldırım Kaya: "Uzmanlık ve Başöğretmenlik Sınavı İçin Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Beklenmeli"

28.07.2022 16:17
Yıldırım Kaya: "Uzmanlık ve Başöğretmenlik Sınavı İçin Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Beklenmeli"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıklanmadan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının yapılmaması gerektiğini söyledi. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e “Uzmanlık ve Başöğretmenlik sınavı neden Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenmeden yapılmaktadır?” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'nin kararı açıklanmadan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının yapılmaması gerektiğini söyledi. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Uzmanlık ve Başöğretmenlik sınavı neden Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenmeden yapılmaktadır?" diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre; 531 bin 885'i uzman öğretmenlik, 70 bin 437'si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmenin eğitim programlarına katılmaya hak kazandığını açıkladı.

Eğitim programına katılmaya hak kazanan öğretmenlerin, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül 2022; başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitimlere katılacakları duyuruldu.

CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlatan Yıldırım Kaya, Milli Eğitim'in Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden uzmanlık ve başöğretmenlik sınavlarını yapmaması gerektiğini ifade etti.

"KANUNA AYKIRI DEĞİL Mİ?"

Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğini uzmanlık mesleği olarak kabul etmekte midir? Bakanlığınızca öğretmenlik bir uzmanlık mesleği olarak kabul ediliyorsa, neden uzmanlık sınavı yapılmaktadır? Kamuda kariyer sınavla kazanılmazken, öğretmenlere sınav mecburiyeti getirilmesinin nedenleri nelerdir? Sınava girmek için video izlemek neden zorunlu tutulmaktadır? Uzmanlık ve Başöğretmenlik sınavı neden Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenmeden yapılmaktadır? Uzmanlık ve başöğretmenlik sınavlarının Anayasa Mahkemesi kararına kadar ertelenmesi düşünülmekte midir? Öğretmenlere sınava girmeye hak kazanmaları için yaz tatilinde 180 saatlik eğitim videolarını eksiksiz izleme şartı getirilmesi kanuna aykırı değil midir?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yıldırım Kaya: 'Uzmanlık ve Başöğretmenlik Sınavı İçin Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Beklenmeli' - Son Dakika

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