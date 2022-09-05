Yıldırım Kaya: 18 Eylül'de Yapılacak Olan KPSS Şaibelidir

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sorularının çalındığı iddiası üzerine iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin Devlet Denetleme Kurulu raporunun ne zaman açıklanacağını sordu. Kaya, "Bu sınavın sonuçları ve nedenlerinin kimler olduğu ortaya çıkmadan, 18 Eylül'de yapılacak olan KPSS şaibelidir" dedi.

Yıldırım Kaya, adaylara sorulan sorulardan bazılarının daha önce yapılan bazı deneme sınavlarında sorulanlarla aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine iptal edilen 31 Temmuz tarihli KPSS'ye ilişkin soruşturmanın akıbetini sordu. Kaya, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kamuoyu aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Bu sınavın sorumluları kimlerdir? Hırsız kimdir? Sorunun çalındığını siz de tespit ettiniz. Devlet Denetleme Kurulu raporlarınızı kamuoyuyla ne zaman paylaşacaksınız? Topluma bunu unutturamayacaksınız. Biz, bu işin takipçisi olacağız. Bu sınavın sonuçları ve nedenlerinin kimler olduğu ortaya çıkmadan, 18 Eylül'de yapılacak olan KPSS şaibelidir. Bir an önce, kimler bunun sorumlusu, açığa çıkartın."