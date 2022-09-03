Yıldırım Kaya'dan 2 Aydır Suları Kesik Olan Cihanbeyli'nin Gölyazı Köyüne Ziyaret: "5 Bin Nüfuslu Kasabayı Susuz Bırakmaya Hiç Kimsenin Hakkı Yok"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yaklaşık iki aydır su kesintisi yaşayan Konya Cihanbeyli'nin Gölyazı köyü sakinlerini dinledi. Kaya, "5 bin nüfuslu kasabayı susuz bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Eğer devlet 50 yıl sonrasını hesap edemiyorsa o devlet olamaz. Seçildikten sonra bana oy verenler, vermeyenler diye bir ayrım yapamazsınız. Buna hakkınız yok. Su sorununun çözüm merkezi Konya Büyükşehir'dir, bir de merkezi iktidardır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yaklaşık iki aydır su kesintisi yaşanan Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı köyüne giderek bölge halkıyla bir araya geldi. Kaya'ya Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve Cihanbeyli İlçe Başkanı Yakup Erdal da eşlik etti.

Gölyazı köyünü 13 Kasım 1979'da öğretmenlik mesleğine başladığı yer olduğunu belirten Kaya, bir yurttaşın kendisini arayıp yaşadıkları sıkıntıları anlatması üzerine bölgeye gittiğini söyledi. Köylülerle bir araya gelen Kaya, şunları aktardı:

"5 BİN NÜFUSLU KASABAYI SUSUZ BIRAKMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK"

"Buralarda su kaynakları vardı, sulama kanalları da vardı, Tuz Gölü'nün faydası da vardı zararı da vardı. Sulama kanallarından elde edilen ürünlerin değerleri de vardı. Ama gelin görün ki 43 yıl önce de içme suyunda problem vardı. Daha sonra bu sorun o dönemin siyasal iktidarı SHP tarafından adımlar atılmıştı ama son zamanlarda bu sorun çığ gibi büyüyor. Konya'nın genelinde su problemi var ama su problemi var diye insanları susuz bırakamazsınız. 5 bin nüfuslu kasabayı susuz bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Eğer devlet 50 yıl sonrasını hesap edemiyorsa o devlet olamaz. Devlet Planlama Teşkilatı'nı (DPT) kapatırsanız, Gölyazı'nın, Cihanbeyli'nin, Konya'nın su sorununu göremezsiniz. Temel problem, 20 yıllık AKP iktidarının ilk yaptığı iş devletin kurumlarını çürüttü. DPT'yi kapattığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri bu işleri planlayamaz hale geldi. Aldıkları oyla burayı, ülkeyi değerlendirenler bu ülkeye ihanet ediyorlar.

"PARLAMENTODA ÜZERİME NE DÜŞÜYORSA YAPMAK İÇİN GELDİM"

Eğer aldığınız oyla bir ülkeyi, bir beldeyi, bir mahalleyi değerlendirecekseniz, o zaman bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmayacaksınız. Çünkü yirmi yıldır sizi iktidarda tutan Türkiye halkıdır. Sandıktan çıktınız bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Seçildikten sonra bana oy verenler, vermeyenler diye bir ayrım yapamazsınız. Buna hakkınız yok. Su sorununun çözüm merkezi Konya Büyükşehir'dir, bir de merkezi iktidardır. Her ikisinin de buraya yüzünü dönmesi için parlamentoda üzerime ne düşüyorsa yapmak için geldim. Bir tas suyunuzu içtim ama sizin susuz kalmanıza gönlüm asla razı olmaz."

"NE OLDU DA 3 SAATİN İÇERİSİNDE BASIN AÇIKLAMASINDAN SONRA GÖLYAZI TEKRAR SUYA KAVUŞTU?"

Bir Gölyazılı Kaya'ya "15 gündür bir damla su akmadı çeşmeden, 5 bin nüfusa KOSKİ'nin tankerleri su getirdi. Gece 12.00-01.00'e kadar su dağıtımı oldu" diye dert yandı.

Bir başka yurttaş da şunları söyledi:

"3 gün sular azar azar verilmeye başladı, bugün sular gayet normale döndü. Hani kuyu çökmüştü hani kuyu açılıyordu. Hani 10-20 gün sonra verilecekti? Ne oldu da 3 saatin içerisinde, basın açıklamasından sonra Gölyazı tekrar suya kavuştu? Ben bunu anlamış değilim, demek ki su kaynaklarından şundan bundan kaynaklanan bir sıkıntı değil. Başka mahallelere hattımız by-pass edilerek su aktarılıyor."

Ayrıca CHP'li Kaya, 43 yıl sonra yeniden geldiği Gölyazı köyünde görev yaptığı ilkokulu ve evlendikten sonra eşi ile yaşadığı ilk evi de gezerek anılarını yad etti. Evin yeni sahipleri ile sohbet etti.