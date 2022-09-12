Yıldırım Kaya: "Ankara'nın Göbeğinde Ücretli Öğretmenler Derse Giriyorsa Öğretmensiz Okul, Eğitim-Öğretim Devam Ediyor Demektir"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yeni eğitim-öğretim döneminde okulların öğretmen ihtiyacının giderilmediğine dikkat çekerek, "Süleyman Soylu hep konuşuyor, siyasete müdahale ediyor ama bir türlü görevini yapmadığı için öğretmenlerin soruşturması bitmedi diye ataması yapılmış öğretmenlerden yaklaşık 7 bin öğretmen göreve başlatılamadı. İlginç bir şey oldu, bu öğretmenlere il milli eğitimlerde 'Siz ücretli derse girin daha sonra biz sizin haklarınızı vereceğiz' dediler. Böyle bir anlayış olamaz. Ankara'nın göbeğinde ücretli öğretmenler derse giriyorsa öğretmensiz okul var, öğretmensiz eğitim-öğretim devam ediyor demektir" dedi.

Kendisi de öğretmen olan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, okulların açıldığı ilk gün, Ankara Altındağ Peyami Safa İlkokulu'nu ziyaret eti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Kaya, yeni dönemin öğretmensiz başladığına dikkat çekti. Kaya, konula ilgili şunları söyledi:

"SORUŞTURMASI BİTMEDİ DİYE ATAMASI YAPILMIŞ ÖĞRETMENLERDEN YAKLAŞIK 7 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLATILAMADI"

"Okullarda öğretmen ihtiyacı hala giderilememiş, ücretli öğretmenler çalıştırılıyor. Öğrenci velilerimiz, öğrencilerimiz perişan, öğretmenlerimiz mağdur. 20 bin öğretmen ataması yapıldı ama bu 20 bin öğretmen bir türlü göreve başlayamadı. Aslında öğretmenlerin 1 Eylül'de okulda olması gerekiyordu fakat Süleyman Soylu hep konuşuyor, siyasete müdahale ediyor ama bir türlü görevini yapmadığı için öğretmenlerin soruşturması bitmedi diye ataması yapılmış öğretmenlerden yaklaşık 7 bin öğretmen göreve başlatılamadı. İlginç bir şey oldu, bu öğretmenlere il milli eğitimlerde 'Siz ücretli derse girin daha sonra biz sizin haklarınızı vereceğiz' dediler. Böyle bir anlayış olamaz. Yazı cırcır böceği gibi geçiren Milli Eğitim Bakanı'na sürekli söyledik, 'Öğretmen ihtiyacını giderin, 87 bin 500 ücretli öğretmen çalışıyor bu çalışan öğretmenlerle siz kadrolu atama yapmazsanız sorunu çözemezsiniz' dedik.

"ANKARA'NIN GÖBEĞİNDE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER DERSE GİRİYORSA ÖĞRETMENSİZ OKUL VAR, ÖĞRETMENSİZ EĞİTİM-ÖĞRETİM DEVAM EDİYOR DEMEKTİR"

2021-2022 eğitim öğretim yılından liselerde sınıfta kalma uygulaması yapıldı. Ankara Keçiören'de bir sınıfta 40 öğrenci var 25'i sınıfta kalmış böyle bir uygulama olamaz. Eğer bir sınıfta 25 öğrenci kalıyorsa bu sistemin ciddi anlamda duyarsızlığıdır. Milli Eğitim Bakanı'na sordum, Burdur'da eğitim-öğretim nasıl olacak? Burdur İl Milli Eğitim Müdürü'nün kim olduğunu, ne yaptığını, ticaretle uğraştığı dönemleri sordum. Ama Burdur İl Milli Eğitim Müdürü görevine hala devam ediyor, Burdur'da eğitim öğretim çürümüştür. Ankara'nın göbeğinde ücretli öğretmenler derse giriyorsa öğretmensiz okul var, öğretmensiz eğitim-öğretim devam ediyor demektir.

"DEVLET OKULLARININ SAYISI DÜŞERKEN ÖZEL OKULLARININ SAYISI ARTIYOR. NEDİR SİZİN BU ÖZELE HEVESİNİZ, SEVDANIZ?"

2020-2021 yılında 1 milyon 550 bin 764 açık öğretime devam eden öğrenci vardı bu öğrenci sayısı 157 bin artarak 1 milyon 738 bin 198 oldu. Açık öğretim ortaokuluna devam eden öğrenci sayısı 128 bin 171 bin. Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenci sayısı ise 1 milyon 452 binden, 1 milyon 566 bine yükseldi. 2021-2022'de İlkokul sayısı 24 bin 576 iken bir yıl içinde 57 azalmış, 24 bin 519'e düşmüş. Ortaokul sayısı 19 bin 25'ten 18 bin 936'ya düşmüş. Lisede okul sayısı 12 bin 972'den, 12 bin 804'e düşmüş. Devlet okullarının sayısı düşerken özel okullarının sayısı artıyor. Nedir sizin bu özele hevesiniz, sevdanız? Özel okulların sayısı artarken devlet okullarının sayısı neden azalır? Bunların tümü 2022-2023 eğitim-öğretim yılının belli başlı sorunlarıdır. Bu sorunlar çözülmediği müddetçe başarılı bir eğitim öğretim yürütülemez. Masaların üzerinde kaynak ders kitapları konmuş ama birçok okulda hala kaynak olan yardımcı kaynak diye bir ek yaptı. Devlet ders kitabı basıyorsa ikinci bir kaynak kitap ihtiyacı duymaz. Programa kaynak zaten ders kitabıdır, kaynağın kaynağı olmaz. Kaynağın kaynağı bir tarikata, cemaate, şirkete peşkeş çekilmek için tek merkezden dağıtılmışsa bu da affedilemez. Sevgili veliler, biliyorum sıkıntılarınız var bu sıkıntıların hepsini hep beraber çözeceğiz, aydınlık yarınlar yakındır."