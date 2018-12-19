CHP Antalya Büyükşehir Adayı Böcek, CHP İl Başkanlığında Partililerle Buluştu

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'u ziyaret etti.

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'u ziyaret etti.



Güne anne ve babasının mezar ziyaretiyle başlayan Muhittin Böcek, daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer tarafından karşılanan Böcek, sırasıyla kadın ve gençlik kollarını ziyaret etti.



"Başarılı olacağız"



Ziyarette konuşan Kumbul, önlerinde çok önemli bir yerel seçim olduğunun altını çizerek, seçimi genel seçimlerin bir aynası gibi gördüklerini kaydetti. Millet İttifakı'nın devam ettiğini dile getiren Kumbul,"Bununla ilgili uzun zamandır görüşmeler devam ediyor. İllerde görüşmelerin tamamlanmasının ardından Antalya'da daha önce genel merkez tarafından yapılan araştırmalarda hem anket hem de kamuoyu yoklamalarında öne çıkan 20 yıldır Konyaaltı'nda belediye başkanlığımızı yapan Muhittin Böcek, büyükşehir belediye başkan adayımız olmuştur. Önümüzdeki 31 Mart tarihinde de kendisi büyükşehir belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Bunu, il örgütü, kadın ve gençlik kolları bütün ilçe örgütlerimizle adaylarımızla demokrasiden, özgürlüklerden, laiklikten, demokrasiden, cumhuriyetin devamından yana olan bütün seçmenlerimizle sahada çalışarak yapacağız" dedi. Başarılı olacaklarına inançlarının tam olduğunu dile getiren Kumbul, "Başkanımıza başarılar diliyorum. Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte 31 Mart akşamı kutlama yapacağız" diye konuştu.



"Biz daha iyisini yapacağız"



17 yılını CHP'de bitirmekten gurur durduğunu ifade eden Muhittin Böcek, "Cumhuriyete ve CHP'ye hep birlikte sahip çıkacağız. Beraber çalışacağız ve biz daha iyisini yapacağız. Bana bu görevi layık gören CHP Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, Parti Meclisi'ne, ittifakın adayı olarak bize destek olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



"Kazanan Antalya olacak"



25 yıllık siyasi deneyimlerinin CHP Genel Merkezi'ne yansımasından mutlu olduğunu kaydeden Böcek, "Burada çalışma arkadaşlarım, il başkanlığım ve hemşehrilerimin desteğiyle olmuştur. Antalya'da kimseyle kavga etmeden, Türkiye Cumhuriyeti'ne Atatürk'ün devrimlerine inanan herkesle hep birlikte Antalyamız için çalışacağız. Güzel Antalyamıza güzel hizmetler yapacağız. Antalya'da yorulmadan bıkmadan, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kazanan Antalyam olacak inşallah" dedi. - ANTALYA

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