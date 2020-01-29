CHP Antalya'dan Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Antalya'dan Elazığ'a yardım - Son Dakika

CHP Antalya'dan Elazığ'a yardım

6 saat önce

24 Ocak akşamı Elazığ'da meydana gelen ve birçok vatandaşın yaşamına neden olan deprem sonrasında, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın yardım tırı yola çıktı.

CHP Antalya'dan Elazığ'a yardım, System.String[]

24 Ocak akşamı Elazığ'da meydana gelen ve birçok vatandaşın yaşamına neden olan deprem sonrasında, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın yardım tırı yola çıktı.


Depremin ertesi günü il başkanlığı, başta ilçe örgütleri olmak üzere tüm Antalya'ya çağrı yapmış ve yardım kampanyası başlatmıştı. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği yardım kampanyasında toplanan materyaller bugün Elazığ'a gönderildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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