Son Dakika Haberleri: CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Antalya'ya Geldi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Antalya'ya Geldi

1 saat önce

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya'ya geldi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Antalya'ya Geldi, System.String[]
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya'ya geldi.


Beyin kanaması sonucu 16 Ekim 2017'de 51 gün yoğun bakımda kalan, ardından fizik tedavi için Almanya'ya giden Baykal, 20 Mart 2018 tarihinden itibaren tedavisini sürdürdüğü Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu.


Kızı Aslı Baykal ile birlikte sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Antalya'ya gelen Deniz Baykal, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki evinde istirahate çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:16 Kaynak: AA

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