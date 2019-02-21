CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Bugün Yemin Edecek.
1 saat önce
IHAAW124020-SIY/21-02-2019- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal bugün yemin edecek.
IHAAW124020-SIY/21-02-2019
- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal bugün yemin edecek. 21.02.2019 12: 40: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:46 Kaynak: İHA
Son Dakika! Deniz Baykal Meclise Geldi, İşte İlk Görüntü
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