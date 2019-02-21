Son Dakika Haberleri: CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Bugün Yemin Edecek.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Bugün Yemin Edecek.

1 saat önce

IHAAW124020-SIY/21-02-2019- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal bugün yemin edecek.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Bugün Yemin Edecek., System.String[]
IHAAW124020-SIY/21-02-2019

- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal bugün yemin edecek. 21.02.2019 12: 40: 20 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Politika
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