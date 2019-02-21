Son Dakika Haberleri: CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Yemin Etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Yemin Etti

30 dakika önce

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz." dedi.

Gök, Deniz Baykal'ı, milletvekili yemini etmek üzere kürsüye davet etti.

Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Bu arada milletvekilleri Baykal'ı ayakta alkışladı. Baykal, kürsüye gelirken milletvekillerini eliyle selamladı.

Baykal, kürsüde milletvekili yemini etti. Yeminin ardından da Genel Kurulda bulunan milletvekilleri Baykal'ı yine alkışladı.

Levent Gök, "Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve esenlikler dilerim." dedi.

Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kurulda hazır bulundu.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yemini izledi.

Eşi Olcay Baykal ile bazı milletvekillerinin yemin sırasında duygulandığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:51 Kaynak: AA

Antalya, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Deniz Baykal, Politika
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