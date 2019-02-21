Son Dakika Haberleri: CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Yemin Etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Yemin Etti

22 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yeminini bugün TBMM Genel Kurulu'nda etti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Yemin Etti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yeminini bugün TBMM Genel Kurulu'nda etti.

CHP Antalya Milletvekili Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yeminini bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda etti. Baykal, tekerlekli sandalye ile Genel Kurul Salonu'na getirildi. Baykal'ın, yeminini yazılı metin yerine ezbere okuması dikkat çekti. Baykal, yeminin ardından TBMM'den ayrıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:57 Kaynak: İHA

Politika
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