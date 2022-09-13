Rafet Zeybek: "Kamu Personelinin Sorunlarını En Kısa Sürede, Sistemli Biçimde ve Kalıcı Olarak Biz Çözeceğiz" - Son Dakika
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Rafet Zeybek: "Kamu Personelinin Sorunlarını En Kısa Sürede, Sistemli Biçimde ve Kalıcı Olarak Biz Çözeceğiz"

13.09.2022 16:21
Rafet Zeybek: "Kamu Personelinin Sorunlarını En Kısa Sürede, Sistemli Biçimde ve Kalıcı Olarak Biz Çözeceğiz"

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Akdeniz Posta Dağıtım Müdürlüğü personelini ziyaretinde; “Posta emekçilerinin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları daha önce de Meclis gündemine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Halkın iktidarında kamu personelinin sorunlarını en kısa sürede, sistemli bir biçimde ve kalıcı olarak biz çözeceğiz” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Akdeniz Posta Dağıtım Müdürlüğü personelini ziyaretinde; "Posta emekçilerinin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları daha önce de Meclis gündemine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Halkın iktidarında kamu personelinin sorunlarını en kısa sürede, sistemli bir biçimde ve kalıcı olarak biz çözeceğiz" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık ve Güven Haber Sen Genel Başkan Vekili Mustafa Yiğit, Akdeniz Posta Dağıtım Müdürlüğü personeli ile bugün bir araya geldi. Personelin sorunlarını dinleyen Zeybek şunları ifade etti:

"KAMU PERSONELİNİN SORUNLARINI EN KISA SÜREDE, SİSTEMLİ BİR BİÇİMDE VE KALICI OLARAK BİZ ÇÖZECEĞİZ"

"Posta emekçilerinin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları daha önce de Meclis gündemine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Kamu çalışanları bilmelidir ki CHP devlet kurmuş bir partidir. Devlet kurumlarındaki yozlaşmayı bitirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında devlet kurumlarını rant kapısı olmaktan çıkarıp kamu yararına işleyen kurumlara çevirecek siyasi oluşumun adı CHP'dir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalarla iletişim içerisindeyiz. Halkın iktidarında kamu personelinin sorunlarını en kısa sürede, sistemli bir biçimde ve kalıcı olarak biz çözeceğiz."

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık da şunları kaydetti:

"SORUNLARI HUKUKİ ZEMİN ALTINDA MÜCADELE EDEREK ÇÖZECEĞİZ"

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Güven Haber Sen olarak PTT personelini tanıyoruz. İdari hizmet sözleşmesini, aynı işi yapan personelin farkı ücrete tabi olduğunu, performans sorununu, istihdam eksikliğini, alt kademe üst kademe, yapılan baskıları biliyoruz. Sorunların çözümü örgütlenmeden, birlik olmaktan ve güçlü bir şekilde haksızlığa karşı koymaktan geçer. Bu nedenle tüm posta çalışanlarının Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu çatısı altında Güven Haber Sen'de örgütlenmeye davet ediyorum. Sorunları hukuki zemin altında mücadele ederek çözeceğiz."

Sonrasında Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce'yi ziyaret eden Zeybek, Balık ve Yiğit, çalışanların sorunlarını ve çözüm önerilerini iletti.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Rafet Zeybek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rafet Zeybek: 'Kamu Personelinin Sorunlarını En Kısa Sürede, Sistemli Biçimde ve Kalıcı Olarak Biz Çözeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rafet Zeybek: "Kamu Personelinin Sorunlarını En Kısa Sürede, Sistemli Biçimde ve Kalıcı Olarak Biz Çözeceğiz" - Son Dakika
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