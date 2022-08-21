Rafet Zeybek: "Maliye Bakanı Nebati İyimserlik Tabloları Çizip, Koruma Ordusu ile Esnaf Geziyor, Halktan Korkmasın Antalya'nın Çiftçilerini Gezsin ve...

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, "AKP'nin atanmış Maliye Bakanı Nebati iyimserlik tabloları çizip, koruma ordu su ile esnaf geziyor. Halktan korkmasın Antalya'nın çiftçilerini gezsin ve dinlesin, bu kriz demeç vererek çözülmez" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, seçim bölgesi Antalya'da Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerini kapsayan üç günlük ziyaretlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Zeybek'in açıklamaları şöyle:

"Üreten de tüketen de mağdur, tarımsal faaliyetlerin yüksek olduğu ilçelerimizde üretici dertli. Mazot, gübre gibi girdi maliyetleri geçen yıldan bu zamana kadar üç kat arttı, gelir ise o derece düştü. Konuştuğumuz vatandaşlarımızın tek gündemi geçim sıkıntısı, üretilenden elde edilen kazanç maliyetleri karşılamıyor.

Bir vatandaşımız 'Ata toprağı bende ekmesem kim ekecek, biz de ekiyoruz ama ne gübre ne su verebiliyoruz toprağa, imkansızlıktan değil, pahalılıktan. Çıkan mahsul de verimli olmuyor, para etmiyor' diyor.

2022 Türkiye'sinde çiftçiyi bu hale getiren AKP'nin hesapsız ekonomi politikalarıdır. AKP'nin atanmış Maliye Bakanı Nebati iyimserlik tabloları çizip, koruma ordusu ile esnaf geziyor, halktan korkmasın Antalya'nın çiftçilerini gezsin ve dinlesin, bu kriz demeç vererek çözülmez.

"AKP'NİN YARATTIĞI EKONOMİK KRİZ SADECE ŞEHİRLERİ DEĞİL, KÖYLERİ DE ETKİLİYOR"

Esnafımız sattığı ürünü yerine koyamıyor, ürün aldığında ise stokçulukla suçlanıyor, artan fiyatların sorumlusu gibi gösterilmekten bıkmışlar. Televizyonlarda esnafı suçlayan iktidarın sözleri yüzünden vatandaşın günah keçisi olmayı kabul edemiyorlar. Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta da emekliler var, işsiz gençler, umudunu kaybeden vatandaşlar var.

Sorun artık büyükşehirlerden ilçelere ve oradan da köylere kadar inmiş durumda. Bu sorunun sebebinin AKP olduğunun vatandaşlar farkında, emekli aylığını ile geçinmeye çalışan yaşlı bir vatandaşımız, 'Bu küçücük köyde bile geçim sıkıntısı yaşar olduk, doğal afet olsa kıtlık yaşansa anlarız ama varlık içinde yokluk çeker olduk. Benden geçti torunlarıma üzülüyorum artık' dedi. Gencinden yaşlısına bütün bir ülkeyi krize mahkum eden bu iktidarın değişmesi ve sandığın gelmesi vatandaşın tek arzusudur.

"VATANDAŞIN İSTEĞİ, ZAMAN KAYBETMEDEN SEÇİME GİDİLMESİ"

CHP Akseki, Gündoğmuş ve İbradı İlçe Başkanlarımızla ve örgütümüzle köy köy mahalle mahalle yaptığımız çalışmalarda partimizin ekonomik krize yönelik çözüm önerilerini, tarım, adalet, eğitim başta olmak üzere iktidara geldiğimizde yapacağımız çalışmaları vatandaşlarımıza aktardık, bizleri memnun eden şey ise vatandaşlarımızın partimizin önerilerini bir şekilde takip ediyor ve üzerinde fikir yürütüyor olması, Türkiye'nin zaman kaybına tahammülü kalmadığı, enerjisini boşa harcamaması için bir an önce seçime gidilmesi gerektiği toplumun en büyük arzusudur. Sorunun kaynağı olan AKP ile çözüm değil ancak daha çok çözümsüzlük yaratılır."