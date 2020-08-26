CHP Ardahan ve Kars il yöneticilerinden hükumete peynir eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, "Trakya'daki, Ardahan'daki peynir üreticisi dururken, Türkiye'deki çiğ süt üreticisi yerine Venezuela'daki üreticiye destek verilmekte. Yabancı üretici için yeni imkanlar sağlanmaktadır." dedi.

Yalçın Taştan, beraberindeki Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde partililerle bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Taştan, hükumetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasını eleştirerek, ekonominin iyiye gitmediğini savundu.

Taştan, Türkiye'nin Venezuela'dan peynir ithal edeceğini, bunun kabul edilir bir tarafı olmadığını ifade ederek, "Alınan son kararla Türkiye'nin Venezuela'dan peynir ithal edeceğini öğreniyoruz. Trakya'daki, Ardahan'daki peynir üreticisi dururken, Türkiye'deki çiğ süt üreticisi yerine Venezuela'daki üreticiye destek verilmekte. Yabancı üretici için yeni imkanlar sağlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Taştan, 200'e yakın peynir çeşidiyle dünya geneli peynir üretiminde ilk onda yer alan Türk üreticisine destek çıkılması yerine Venezuela'dan peynir ithal etmenin yerliliğe ve milliliği aykırı olduğunu dile getirdi.

Kars'ta ise CHP Kars İl Başkanı Yardımcısı Selahattin Özşahin, beraberindeki partililer ile Faikbey Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Özşahin, Türkiye'nin peynir çeşitliliği bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Venezuela'dan peynir ithal edecek olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Venezuela'dan peynir ithal edilmemesi gerektiğine işaret etti.