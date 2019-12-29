CHP Artvin Merkez İlçe 37. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu vatanı başka ülkenin ordusuna teslim etmemek için şehidin, gazinin, masumun, mazlumun koruyucusu ve temsilcisi olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için kol kola gireceğiz." dedi.

Özkoç, Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Merkezi'nde düzenlenen CHP Merkez İlçe 37. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Artvin'de yerel seçimlerde elde edilen başarıdan dolayı parti örgütünü kutladı.

Orta Doğu'da yaşananlara değinen Özkoç, "Dünyada haçlı seferlerinin olduğu dönemden itibaren en çok Müslümanların katledildiği dönem, Orta Doğu'da Arap baharı adı altında başlayan dönemdir. Orta Doğu'da 3 milyon 750 bin Müslüman katledildi." diye konuştu.

Özkoç, Libya'ya asker gönderme tartışmalarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi anaların kalbini anlamayan, babaların acısını hissetmeyen, sadece kendi çıkarlarını düşünen bir bakış açısı bizimle hiç alakası olmadığı halde Libya'ya evlatlarımızı göndermek istiyor. Libya'ya göndereceğin çocukları perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriyorsun. Kimin için bizim el kaldırmamızı istiyorsun? Senin çocuğun için senin evladın için, senin oğlun askerlik yaptı mı? Vatanı bekledi mi? 'Vatan için kanını akıtacağım' dedi mi? Sen ne yüzle milletin oğlunu Libya'ya gönderiyorsun? Ne hakkın var senin?"

Tank paleti fabrikasının satılmasıyla dünyada ilk defa bir ülkenin savunma sanayisinin başka bir orduya teslim edildiğini ileri süren Özkoç, şöyle devam etti:

"Tankı ürettik diyelim. Yüzde 12 karla satma garantisi verdiler. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri tank palette üretilen silahları alacak ya diyelim 10 liraya alacak. Katar ordusu ise aynı tankı 5 liraya alacak. Neden, yüzde 50 ortak olduğu için. Arazi bizim, fabrika bizim, işçi bizim, para bizim, mal kimin, Katar ordusunun. Bu bir ihanettir."

Özkoç, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için toplanan paraların 3,5 yıldır Hazinede kullanıldığını iddia ederek, "Sen o parayı 3 yıl önce bankaya yatırsaydın bugün 500 milyon lira. 500 milyonu şehit ailelerine vermediler. Beşiktaş'ta patlayan bombalarla şehit olan 38 polis ve siviller için de 55 milyon para toplandı, verdiler mi 3 yıldır? Vermediler, Hazinede duruyor." dedi.

Evlatların boşu boşuna ölmemesi için kol kola gireceklerini kaydeden Özkoç, "Çocuklarımızın günahını yıllarca omzumuzda taşımamak için söz birliği edeceğiz. Bu vatanı başka ülkenin ordusuna teslim etmemek için şehidin, gazinin, masumun, mazlumun koruyucusu ve temsilcisi olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için kol kola gireceğiz." ifadesini kullandı.