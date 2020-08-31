CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım emniyette ifade verdi - Son Dakika

CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım emniyette ifade verdi

CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik'in ölümüyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine açılan soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi.

CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik'in ölümüyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine açılan soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi. Yıldırım hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik'in ölümüyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma kapsamında Yıldırım, ifade vermesi amacıyla emniyete çağrıldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne avukatıyla birlikte gelen Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldı.

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