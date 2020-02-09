CHP Aydın 37. İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "ekonomide, dış politikada, eğitimde, toplumsal barışta ve adalette ülkenin hak ettiği yönetim anlayışı"nı hayata geçireceklerini söyledi.

CHP Aydın 37. Olağan İl Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mevcut İl Başkanı Ali Çankır'ın tek aday olduğu kongre, saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrenin divan başkanlığına seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yaptığı konuşmada, kongre süreçlerinin partileri için önemli olduğunu söyledi.

İktidar yolunda Türkiye'nin mazbatası için mesaj verecekleri bir kongre olacağına inandığını aktaran Karaca, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, toplumsal barışta ve adalette ülkemizin hak ettiği yönetim anlayışını hayata geçirecek ve bunu da ilk seçimlerde iktidara gelerek, demokrasi ittifakıyla başaracak olan Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisinin değerli üyeleri, emektarları, gençleri ve kadınları var. Umudumuz büyük, iktidara geleceğiz. Halkın iktidarında, toplumsal sorunların, ülke sorunlarının çözüldüğü, herkesin huzura kavuştuğu, barıştığı, birlikte olduğu, bir çocuğun bile yatağa aç girmediği yarınları hep birlikte kuracağız." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise 2009 yılından bu yana Aydın'a yaptığı hizmetleri anlatarak, jeotermal santrallerden yayılan gazlarla ilgili belediye olarak ölçüm yaptırdıklarını, bazı bölgelerdeki oranların, değerlerin üzerinde çıktığını söyledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından blok liste olarak yapılan seçimlerde Çankır, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı da katıldı.