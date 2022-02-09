Üye Girişi
CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi - Son Dakika

CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi

09.02.2022 14:29

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, son dönemdeki elektrik zamlarına tepki gösterdi.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, son dönemdeki elektrik zamlarına tepki gösterdi.

Parti üyeleri ve bazı STK temsilcileriyle Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapan Çankır, elektrik başta olmak üzere bir çok alandaki zamların dar gelirli vatandaşları zorladığını belirtti.

"Kara kış fonu" önerisinin elzem olduğunu ve ihtiyaç sahiplerine fatura desteğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Çankır, parti olarak bu konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi
CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi
CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi

YORUMLAR
500

Sivil Toplum Kuruluşları, Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:05 Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:52:47. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Aydın İl Başkanı Çankır, elektrik zamlarını eleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement