CHP, Aydın İl Genelindeki teşkilat binalarını ziyarete kapattı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP, Aydın İl Genelindeki teşkilat binalarını ziyarete kapattı - Son Dakika

CHP, Aydın İl Genelindeki teşkilat binalarını ziyarete kapattı

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın il ve 17 ilçe teşkilatı başta olmak üzere kadın ve gençlik kollarının tedbir süreci kapsamında ziyaretlere kapatıldığını açıkladı.

CHP, Aydın İl Genelindeki teşkilat binalarını ziyarete kapattı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın il ve 17 ilçe teşkilatı başta olmak üzere kadın ve gençlik kollarının tedbir süreci kapsamında ziyaretlere kapatıldığını açıkladı. Kararın genel merkez tarafından alındığını belirten İl Başkanı Ali Çankır, "Kendimizi korumak birbirimizi korumakla başlar. Bu nedenle önce kendimizi sonra birbirimizi korumak için fiziki ziyarete kapalıyız" dedi.


"On-line olacağız"


Süreç boyunca hiçbir teşkilatın ziyaretçi kabul etmeyeceğini partililerin ve vatandaşların bunu anlayışla karşılamasını isteyen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Bilindiği üzere dünya genelinde yaygın korona virüs salgını nedeniyle Genel Merkezimin aldığı karar neticesinde İl ve İlçe Başkanlıklarımızı bir süreliğine ziyaretçilere kapatıyoruz. Yapacak olduğumuz açıklama ve gündeme dair değerlendirmeleri gerek arama şeklinde gerekse whatshappdan iletişim yoluyla devam edeceğiz" dedi.


Açıklamasında her gün sokaklarda, alanlarda, hastanelerde, kısacası her yerde canla başla çalışıp, halkı bilinçlendirmek ve haber almasını sağlamak için emek harcayan gazetecilerin de kendilerine dikkat etmesini isteyen Başkan Çankır, teşkilatlara ziyaret yasak olsa da tüm basın mensuplarına bir telefon kadar yakın olduklarını söyledi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:37 Kaynak: İHA
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