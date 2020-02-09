CHP Aydın İl Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Aydın İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

CHP Aydın İl Kongresi yapıldı

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "ekonomide, dış politikada, eğitimde, toplumsal barışta ve adalette ülkenin hak ettiği yönetim anlayışı"nı hayata geçireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "ekonomide, dış politikada, eğitimde, toplumsal barışta ve adalette ülkenin hak ettiği yönetim anlayışı"nı hayata geçireceklerini söyledi.

CHP Aydın 37. Olağan İl Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mevcut İl Başkanı Ali Çankır'ın tek aday olduğu kongre, saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrenin divan başkanlığına seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yaptığı konuşmada, kongre süreçlerinin partileri için önemli olduğunu söyledi.

İktidar yolunda Türkiye'nin mazbatası için mesaj verecekleri bir kongre olacağına inandığını aktaran Karaca, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, toplumsal barışta ve adalette ülkemizin hak ettiği yönetim anlayışını hayata geçirecek ve bunu da ilk seçimlerde iktidara gelerek, demokrasi ittifakıyla başaracak olan Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisinin değerli üyeleri, emektarları, gençleri ve kadınları var. Umudumuz büyük, iktidara geleceğiz. Halkın iktidarında, toplumsal sorunların, ülke sorunlarının çözüldüğü, herkesin huzura kavuştuğu, barıştığı, birlikte olduğu, bir çocuğun bile yatağa aç girmediği yarınları hep birlikte kuracağız." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise 2009 yılından bu yana Aydın'a yaptığı hizmetleri anlatarak, jeotermal santrallerden yayılan gazlarla ilgili belediye olarak ölçüm yaptırdıklarını, bazı bölgelerdeki oranların, değerlerin üzerinde çıktığını söyledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından blok liste olarak yapılan seçimlerde Çankır, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı da katıldı.

CHP Aydın İl Kongresi yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı
İstanbul seçimlerine damga vuran sözleriyle ilgili Ali İhsan Yavuz'dan sert açıklama: İspat ederlerse istifa edeceğim Gelecek Partisi'nden anket açıklaması: 6-7 puan arasında bir oyumuz olduğu söyleniyor Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Orta Doğu planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 02:35:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Aydın İl Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]