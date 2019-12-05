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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan KUTO'ya ziyaret

6 saat önce

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği bir dizi program kapsamında Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan KUTO'ya ziyaret, System.String[]

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği bir dizi program kapsamında Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kendisine eşlik ettiği ziyarette; Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Seyfi Seyhan Süvari, Emre Fazlılar, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kadın Kolları Başkanı Engin Doyran ve CHP İlçe Yöneticileri de hazır bulundu.


Sezon öncesi yapılan çalışmalar, kruvaziyer turizminden 2020 beklentileri, Kongre Merkezi'nin durumu ve devam eden çevre yolu sorunu ziyarette görüşülen konular arasında yer aldı.


Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın makamında gerçekleşen ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Meclis Başkan yardımcıları Tolga Erdem, Bülent İlbahar, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Çallı, Müslüm Yıldırım, Erdem Dikkaya, Murat Boranalp ve Kuyumcular Derneği Başkanı-KUTO Meclis Üyesi Özgür Evran'ın da katıldığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda, CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından, Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Tezcan, Milletvekili, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:47 Kaynak: İHA
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