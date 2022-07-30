Hüseyin Yıldız: "Suç Üreticide Değil, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde" - Son Dakika
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Hüseyin Yıldız: "Suç Üreticide Değil, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde"

30.07.2022 15:58
Hüseyin Yıldız: "Suç Üreticide Değil, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, çiftçinin hasada başlamasına rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) depoları geç açtığını belirterek, “Burada kesinlikle suç üreticide değil, TMO’da. Ziraat Odası defalarca iktidar vekillerini uyarmasına, hasadın 25 Mayıs'ta başlayacağını bildirmesine rağmen maalesef 9 Haziran'da ofis açılıyor. Çiftçinin ürettiği hasadı bir yere depo etme şansı yoktur. Depolar da açık değil. Bunun sorumlusu hükümet” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, çiftçinin hasada başlamasına rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) depoları geç açtığını belirterek, "Burada kesinlikle suç üreticide değil, TMO'da. Ziraat Odası defalarca iktidar vekillerini uyarmasına, hasadın 25 Mayıs'ta başlayacağını bildirmesine rağmen maalesef 9 Haziran'da ofis açılıyor. Çiftçinin ürettiği hasadı bir yere depo etme şansı yoktur. Depolar da açık değil. Bunun sorumlusu hükümet" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın'ın Söke ilçesinde Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Yıldız, çiftçilerin mağduriyet yaşamasının sebebinin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"SUÇ ÜRETİCİDE DEĞİL TMO'DA"

"Burada kesinlikle suç üreticide değil, TMO'da. Ziraat Odası defalarca iktidar vekillerini uyarmasına, hasadın 25 Mayıs'ta başlayacağını bildirmesine rağmen maalesef 9 Haziran'da ofis açılıyor. Çiftçinin ürettiği hasadı bir yere depo etme şansı yoktur. Depolar da açık değil. Bunun sorumlusu hükümet. Burada tamamen hükümetin hatasından dolayı üreticimiz mağdur olmuş. Üretilen ürünlerin depolanacağı depolar da kapalı olduğu için çiftçimiz ürünlerini tüccarlara vermek zorunda kalmış. Buna karşılık olarak üreticimiz fatura kesmiş. Bu kesilen faturalara istinaden ödenmesi gereken 1 liralık primin, teşviğin üreticimize ödenmesini istiyoruz.

"AKP ÖDEMEZSE SENEYE İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BİZ ÖDEYECEĞİZ"

Eğer AKP bu parayı ödemez ise seneye iktidara geldiğimizde bu parayı Millet İttifakı olarak biz üreticimize ödeyeceğiz. Buradan AKP milletvekillerine sesleniyorum. Bu bölgedeki sorunu bir an önce çözün. Çiftçinin mağduriyetini giderin. Yeterli mi? Değil. İktidara geldiğimizde çiftçinin borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçiler anaparayı ödeyecek. AKP hükümetinin 2006 yılında çıkardığı milli gelirin yüzde 1'i çiftçilerle prim olarak dağıtılmasını sağlayan kanundan doğan, yaklaşık 250 milyar TL'yi bulan borçlarını gelir gelmez ödeyeceğiz. CHP olarak her zaman üreticinin yanında olacağız. Bütün sorunlarınızı biliyoruz ve çözümleri ile birlikte geliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Yıldız, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Yıldız: 'Suç Üreticide Değil, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde' - Son Dakika

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