Süleyman Bülbül: "Nazilli'de 20-30 Yıllık Onlarca Kestane Ağacı Katledildi. Bu Katliamın Peşini Bırakmayacağız, Hesabını Soracağız" - Son Dakika
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Süleyman Bülbül: "Nazilli'de 20-30 Yıllık Onlarca Kestane Ağacı Katledildi. Bu Katliamın Peşini Bırakmayacağız, Hesabını Soracağız"

24.08.2022 15:03

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’da jeotermal enerji santrallerine (JES) direnen köylülere destek verirken, Nazilli'de onlarca kestane ağacının kesilmesine tepki gösterdi. Bülbül, “Yurttaş ‘yaşam alanına, birinci sınıf tarım arazilerine JES'ler kurulmasın’ diyor. Ama Mezeköy'de jandarmayı yanına alan şirket vatandaşların üzerine yürüyor. Nazilli'de ise 20-30 yıllık onlarca kestane ağacı katledildi. Bu katliamın peşini bırakmayacağız, hesabını soracağız” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da jeotermal enerji santrallerine (JES) direnen köylülere destek verirken, Nazilli'de onlarca kestane ağacının kesilmesine tepki gösterdi. Bülbül, "Yurttaş 'yaşam alanına, birinci sınıf tarım arazilerine JES'ler kurulmasın' diyor. Ama Mezeköy'de jandarmayı yanına alan şirket vatandaşların üzerine yürüyor. Nazilli'de ise 20-30 yıllık onlarca kestane ağacı katledildi. Bu katliamın peşini bırakmayacağız, hesabını soracağız" dedi.

Aydın'da yurttaşların JES protestoları sürerken; Nazilli Aşağı Yakacık Mahallesi Kavakdağı mevkiinde de onlarca kestane ağacı kesilmesi tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şöyle konuştu:

"AYDINLILAR BİRİNCİ SINIF TARIM ARAZİLERİNDE JES İSTEMİYOR"

"AKP iktidarının çevreye düşman, doğaya düşman, suya düşman, havaya düşman politikaları devam ediyor. Aydın'da JES'lerle birlikte hava, su ve toprak kirleniyor. Artık JES'lere köylü 'Hayır' diyor. 'Artık yaşam alanlarına girmesinler' diyor. 'Artık birinci sınıf tarım topraklarına zeytinlere, incir ağaçlarının bulunduğu birinci sınıf tarım arazilerine JES'ler kurulmasın' diyor. Köylüler çığlık atıyor. Köşk'ün Meze köyünde daha dün köylüler çıktı dediler ki; 'Burada yaşam alanlarımızın içerisinde biz JES istemiyoruz', 'Birinci sınıf tarım arazilerinin içerisinde biz JES istemiyoruz', 'Zeytinlerimizin ve incirlerimizin arasında biz JES istemiyoruz' diyorlar. Dava açtık diyorlar, davaların sonucunu bekleyin diyorlar. Ama jandarmayı yanına alan şirket, köylülerin üzerine yürüyor. Böyle bir düzen olmaz. Köylülerin haklı mücadelesinin yanında yer alacağız.

"SEHVEN KESMEK BİR GEREKÇE OLABİLİR Mİ"

Nazilli'de Aşağı Yakacık Mahallesi'nde Kavakdağı mevkiinde onlarca kestane ağacı kesildi. Köylü halkı, haklı olarak bu skandal duruma isyan ediyor. Kestane üretimi ile hayatını idame ettiren yurttaşlar, ormanlık alanda bulunan onlarca kestane ağacının sorgusuz, sualsiz kesildiğini ifade ediyor. Bu katliam çok sayıda aileyi mağdur etmiş durumda. 20-30 yıllık kestane ağaçlarının hem de hasat mevsimi öncesi üzerinde meyvesi varken kesilmesi tam anlamıyla bir skandaldır. Ağaçları kesilen köylü; tapulu alanda yaklaşık 15 adet, tapu dışında 100'den fazla kestane ağacının kesildiğini açıkladı. Yetkililer, yeni alınan personellerinin kestane ağaçlarını sehven kestiğini iddia ederek mahallelinin aklıyla alay etmeye kalkıyor. Sehven kesmek ne demektir? Sehven kesmek bir gerekçe olabilir mi? Bu katliam kabul edilemez. Sorumlular bunun hesabını yargı önünde mutlaka vermelidir. Bu konunun takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Süleyman Bülbül, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleyman Bülbül: 'Nazilli'de 20-30 Yıllık Onlarca Kestane Ağacı Katledildi. Bu Katliamın Peşini Bırakmayacağız, Hesabını Soracağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süleyman Bülbül: "Nazilli'de 20-30 Yıllık Onlarca Kestane Ağacı Katledildi. Bu Katliamın Peşini Bırakmayacağız, Hesabını Soracağız" - Son Dakika
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