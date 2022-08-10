Süleyman Bülbül'den Jes Projesine Karşı Çıkan Mezeköylülere Destek - Son Dakika
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Süleyman Bülbül'den Jes Projesine Karşı Çıkan Mezeköylülere Destek

10.08.2022 15:43

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy mahallesinde kurulmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı çıkan köylülere destek verdi. Bir köylü, “Bundan 7 ay önce burada Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile acele kamulaştırılma kararı verilmiş ve arkasından Çevre Bakanlığı tarafından ‘ÇED gerekli değil’ kararı verildi. Sonuçta köylüler dava açtılar. Dava süreci devam ederken şirket, oldubittiye getirip makinelerle buraya girmeye çalıştı. Şu anda burada yaşanan durum, köylüler bu makinaları buraya sokmadılar” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy mahallesinde kurulmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı çıkan köylülere destek verdi. Bir köylü, "Bundan 7 ay önce burada Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile acele kamulaştırılma kararı verilmiş ve arkasından Çevre Bakanlığı tarafından 'ÇED gerekli değil' kararı verildi. Sonuçta köylüler dava açtılar. Dava süreci devam ederken şirket, oldubittiye getirip makinelerle buraya girmeye çalıştı. Şu anda burada yaşanan durum, köylüler bu makinaları buraya sokmadılar" dedi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy mahallesinde hayata geçirilmesi planlanan JES için Cumhurbaşkanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Mezeköylü vatandaşlar ise mahallelerinde JES kurulmasını istemiyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, JES'e karşı çıkan köylüleri ziyaret etti. Bir köylü, yaşanan süreci Bülbül'e şöyle anlattı:

"ŞİRKET OLDUBİTTİYE GETİRİP MAKİNELERLE BURAYA GİRMEYE ÇALIŞTI"

"Bundan 7 ay önce burada Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile acele kamulaştırılma kararı verilmiş ve arkasından Çevre Bakanlığı tarafından 'ÇED gerekli değil' kararı verildi. Sonuçta köylüler dava açtılar. Dava süreci devam ederken şirket, oldubittiye getirip makinelerle buraya girmeye çalıştı. Şu anda burada yaşanan durum, köylüler bu makinaları buraya sokmadılar."

Süleyman Bülbül ise köylülerin haklı mücadelesine CHP olarak destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"AYDIN'I JES MEZARLIĞI HALİNE GETİRDİLER"

"Bu yolun hemen üzerinde hemen Mezeköy var. Hemen altında ise jeotermal santral için kamulaştırılmış, ruhsat verilmiş arazi var, acele kamulaştırma kararı verilmiş arazi. Şu yaşam alanına bakın ya, şu doğaya bakın ya. Eğer buraya JES kurulursa kurulan JES ile bu köyde durulmaz. Ne var bu JES'te? Bacandan ne çıkıyor? Hidrojen sülfür çıkıyor. Hidrojen sülfür nedir? Bu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen kabul edilen gaz. Bu acele kamulaştırma kararlarından, bu JES'lerden Aydın'ın havasını, suyunu, toprağını zehirlemelerine yeter diyoruz. Burada Mezeköy var, yazık değil mi? Yaşam alanı. Bu, kabul edilemez. Aydın'ı JES'lerin mezarlığı haline getirdiler. Bu işin peşini bırakmayacağız. Dediğim gibi; kaymakam, kim olursa olsun suç işleyenin peşini bırakmayacağız.

"CHP OLARAK SİZİN BU HAKLI MÜCADELENİZİ DESTEKLİYORUZ"

Anayasa'nın 56. maddesi, 34. maddesi gereğince siz hak arama özgürlüğünü kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki 'ÇED kararı aranmayan ve acele kamulaştırma yapılan yerin yaşam alanının yanında olması, birinci sınıf tarım arazi olması gereğiyle burada JES kurulamaz' diyorsunuz. Bu konuda davanızı da açtınız, gerekli yasal yollara müracaat ettiniz. O nedenle hakkınızı korumaya devam ediniz. CHP olarak biz bu işin arkasındayız, sizin bu haklı mücadelenizi destekliyoruz ve bu konuda hiç canınızı sıkmayın, mücadelenize devam edin."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Bülbül, Milletvekili, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleyman Bülbül'den Jes Projesine Karşı Çıkan Mezeköylülere Destek - Son Dakika

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