Nazillili Pazar Esnafı: "İneklerimizi Satıp Diğerlerine Yem Alıyoruz"

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün Aydın'ın Nazilli ilçesinde ziyaret ettiği pazar esnafı, "Süt ineklerini kesime yollamak için satıyoruz diğer ineklere yem alıyoruz" diye dert yandı. Bir başka esnaf ise yurttaşın alım gücünün düştüğünü belirterek, "Artık yarım kilo alıyorlar hatta taneyle alanı gördüm ben. Salatalığı, domatesi taneyle alıyorlar" dedi.

Süleyman Bülbül, Nazilli'de semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşların sorunlarını dinledi.

"SÜT PARASINDAN BİR ŞEY GELMİYOR"

Pazar esnafı olan bir kadın, artan maliyetlerden dolayı ineklerin satıldığını belirterek, "Bir çuval yem 400 liraya yakın. Yoncası var, samanı var, otu var. Bunlardan ikisini verip birini vermezsen inek randımanlı süt vermiyor. Fiyatı ise sütü az olan 7 lira çok olan 7 lira 15 kuruş. Süt ineklerini satıyoruz yem alıyoruz, saman alıyoruz diğer ineklere veriyoruz. Silaj alıyoruz bu sefer yem almakta zorlanıyoruz. Hayvanlara yemi dışarıdan para bulup alıyoruz. Çünkü süt parasından bir şey gelmiyor" dedi.

"6 İNEĞİM VARDI, BİR İNEĞİMİ SATIP DİĞER İNEKLERE YEM, SAMAN ALIYORUM"

Bir başka kadın pazarcı, "Saman aldık bütçemiz yetişmiyor. 6 ineğim var benim. Bir ineğimi satıp diğer ineklere yem, saman alıyorum" dedi.

"SALATALIĞI, DOMATESİ TANEYLE ALIYORLAR"

Yurttaşların alım gücünün düştüğünü söyleyen bir başka pazar esnafı ise şöyle dert yandı:

"Alım gücü yok, insanlar çok zorlanıyor. Artık yarım kilo alıyorlar hatta taneyle alanı gördüm ben. Salatalığı, domatesi taneyle alıyorlar. Vatandaş bizimle tartışıyor, pazarlık yapıyor. Bize, kafanıza göre fiyat uyguluyorsunuz diyor. Almışız 30 liraya mazot, almışız 800-1000 liraya gübre biz nasıl kafamıza göre fiyat yapalım? 30 liraya mazot aldık, 3 kilosu 10 liraya patlıcan verdik biz. Niye mi verdik? Getiriyoruz pazara insanlar alamıyoruz ne yapalım dökelim mi vermek zorunda kalıyoruz. Diyorlar ki devletin suçu yok. Mazot birden 30 liraya çıktı, sonra düştü. Nasıl devletin suçu yok, neden suçu yok?"