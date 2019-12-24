CHP Aydın Milletvekili Tezcan'dan Havza ziyareti - Son Dakika

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin Havza ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Bir yakınının cenazesi için geldiği ilçede partililerle bir araya gelen Tezcan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlerde, Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehir belediyelerindeki değişimin önemli olduğunu ifade eden Tezcan, şunları dile getirdi:

"Buralarda Millet İttifakı'nın adaylarının seçimleri kazanması Türkiye'de bir değişim umudunu ateşledi. Bu tesadüfü bir başarı değil. Bu özellikle Genel Başkanımızın 2010 yılında genel başkan olmasından sonra hedef olarak koyduğu parti reformu konusunda attığı adımların geldiği başarılı sonuç." dedi.

Geniş tabanlı siyaseti geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Tezcan, "Son yerel seçimde de doruğa ulaşan bu ittifak siyaseti başarılı olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Türkiye ilk genel seçimlerde bir değişime hazır. Hep beraber bu değişimi yaşayacağız." ifadesinde bulundu.