CHP Aydın Milletvekili Tezcan'dan Havza ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Aydın Milletvekili Tezcan'dan Havza ziyareti - Son Dakika

CHP Aydın Milletvekili Tezcan'dan Havza ziyareti

6 saat önce

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin Havza ilçe teşkilatını ziyaret etti.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin Havza ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Bir yakınının cenazesi için geldiği ilçede partililerle bir araya gelen Tezcan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlerde, Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehir belediyelerindeki değişimin önemli olduğunu ifade eden Tezcan, şunları dile getirdi:

"Buralarda Millet İttifakı'nın adaylarının seçimleri kazanması Türkiye'de bir değişim umudunu ateşledi. Bu tesadüfü bir başarı değil. Bu özellikle Genel Başkanımızın 2010 yılında genel başkan olmasından sonra hedef olarak koyduğu parti reformu konusunda attığı adımların geldiği başarılı sonuç." dedi.

Geniş tabanlı siyaseti geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Tezcan, "Son yerel seçimde de doruğa ulaşan bu ittifak siyaseti başarılı olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Türkiye ilk genel seçimlerde bir değişime hazır. Hep beraber bu değişimi yaşayacağız." ifadesinde bulundu.

CHP Aydın Milletvekili Tezcan'dan Havza ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Havza, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir
Sinan Aygün savcıya ifade verdi CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
00:20 Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da alkollü mekanlarda denetim - Son Dakika
00:17 Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandı - Son Dakika
00:15 Osmaniye'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
00:11 Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:22:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Aydın Milletvekili Tezcan'dan Havza ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]