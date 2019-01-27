Son Dakika Haberleri: Chp, Ayvalık'ta Rahmi Gençer ile 'Devam' Dedi

Chp, Ayvalık'ta Rahmi Gençer ile 'Devam' Dedi

13 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, mevcut belediye başkanı Rahmi Gençer oldu.

Chp, Ayvalık'ta Rahmi Gençer ile 'Devam' Dedi, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, mevcut belediye başkanı Rahmi Gençer oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Merkezi'de toplanan MKYK'ye tek aday olarak Rahmi Gençer'in ismiyle girdiği öğrenilirken; MKYK'nin ardından saat 17.45'te toplanılan Parti Meclisi'nde de sonuç değişmedi ve CHP, Ayvalık'ta yola Rahmi Gençer ile devam etme kararı aldı.

Ziya Eryavuz, Mesut Ergin, Asım Sürer'in de adaylık yarışında yer aldığı Ayvalık CHP'de, Rahmi Gençer ile devam edecek olması ise partililer arasında sevinç gösterileriyle karşılandı.

Ankara'dan, Seyit Onbaşı Havaalanı'na inen Rahmi Gençer'i, Ayvalık girişinde yüzlerce partili coşkulu bir şekilde karşıladı.

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki Belediye Başkan Adayı Rahmi Gençer, yeni dönemde her şeyin bambaşka olacağını ve ekonomik refaha kavuşacak olan Ayvalık Belediyesi'nin hizmet alanında da dev hizmetlere imza atacağının mesajlarını verdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Balıkesir, Cumhuriyet Halk Partisi, Rahmi Gençer, Ayvalık, Politika
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