CHP az oy aldığı 24 ilde "örgütsel kapasiteyi güçlendirme" çalışması yapıyor - Son Dakika

CHP'nin milletvekili çıkaramadığı ve üye sayısının düşük olduğu 24 ile yönelik 2 ay önce başlattığı "Doğu Masası" projesi kapsamında örgütlenme çalışmaları devam ediyor.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki örgütsel kapasitelerini genişletmek, bölgede CHP'ye olan ilgiyi ve oluşan beklentiyi yönetmek ve bunun sonucunda bölgedeki milletvekili sayısını artırmak amacıyla projeyi başlattıklarını ifade etti.

Doğu Masası'nın Adıyaman, Ardahan, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'ı kapsadığını belirten Salıcı, proje kapsamındaki çalışmalara bölge milletvekilleri ile Parti Meclisi (PM) üyelerinin katıldığını bildirdi.

Doğu Masası kapsamında 24 il olduğunu ifade eden Salıcı, "Kahramanmaraş'tan Ardahan'a kadar 24 ili kendi arasında da grupladık. Birbirine yakın ticari bağı olan, ortak kültürel havza oluşturan illeri grupladık ve oralara milletvekili ve PM üyesi arkadaşlar görevlendirdik." dedi.

Oğuz Kaan Salıcı şöyle devam etti:

"24 ili 6 gruba ayırdık. Sadece Diyarbakır'ı grup dışı bıraktık. Diyarbakır doğrudan genel merkeze bağlı. Görevli arkadaşlarımız genelde yöreyi bilen insanlar. Iğdır'da, Ağrı'da Terekeme-Azeri nüfus da var, Urfa'da, Siirt'te, Mardin'de Arap nüfus da var. Bölgenin bütün farklı kesimlerini kucaklayacak bir iş yapalım dedik. Heyetimiz de öyle. Farklı kesimlerden gelmiş görevli arkadaşlar var. PM üyesi olmasa da gidip doğuda çalışabilecek arkadaşlarımızı da sahaya yönlendireceğiz. Bu sonraki aşaması. Şu anda yaptığımız, herhangi bir şekilde partiyle temas kurmak isteyen ilçemize ulaşıyorsa zaten arkadaşlarımız görüşüyor ama Genel Merkez'e ulaşmak istediğinde herhangi bir aile, herhangi bir kişi direkt burada muhatap buluyor, kendileriyle görüşülüyor, partiye katılım talepleri oluyor. Bunlar değerlendiriliyor ve parti ile aralarındaki bağ kuruluyor."

Bu 24 ilde CHP olarak uzun zamandan beri düşük oy aldıklarını dile getiren Salıcı, bu kentlerin tamamına ortak bir bakışla gidildiğini ve temel amacın örgütsel kapasiteyi artırmak olduğunu ifade etti. Salıcı, "31 Mart yerel seçimleri sonrasında belediyelerimiz yoluyla yaptığımız hizmetlerin doğru işler olduğunu düşünen toplum kesimine ulaşmak ve onları örgütlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Doğu Masası'nda görev alanların gittikleri illerde kanaat önderleriyle görüştüklerini belirten Oğuz Kaan Salıcı şunları kaydetti:

"Doğu Masası'nda görev alan arkadaşlarımız yaklaşık iki aydır sahada. Arkadaşlarımız kahvehaneye gidiyor, esnafla görüşüyor, iş dünyasıyla bir araya geliyor. Doğu Masası süreli bir çalışma değil. Bugün yarın konjonktür değişti-değişmedi, onunla ilgili bir iş değil. Oradaki örgütsel kapasitemize yönelik 'Tamam artık, ihtiyaç kalmadı, biz güçlendirdik buraları.' diyene kadar çalışmamız devam edecek. Sadece seçim öncesi hazırlık çalışması da değil. Kırılma 31 Mart'ta oldu, 23 Haziran'da tüm Türkiye'ye yayıldı. Biz ondan sonra bu çalışmaların zihinsel çerçevelerini hazırlıyorduk, çiziyorduk, şimdi sahasını organize ediyoruz."