CHP Balçova'da Çalkaya'nın Adaylığı Düşürüldü

İZMİR'de, yerel seçimler için yeniden aday gösterilen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürüldü.

İZMİR'de, yerel seçimler için yeniden aday gösterilen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürüldü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası alan, ardından bu cezası paraya çevrilen mevcut Başkan ve CHP Balçova Belediye Başkanı adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, kısa süre önce İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. 'Memnu hakların iadesi' belgesinin istendiği Çalkaya, İl Seçim Kuruluna itiraz etti. İtirazı kabul eden İzmir İl Seçim Kurulu, Çalkaya'nın adaylığı için bir engel bulunmadığını belirtti. Ancak bu karara bir kişi tarafından itiraz edildi.



İtiraz üzerine inceleme yapan YSK, Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığını düşürdü. Çalkaya da adaylığının YSK tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Çalkaya'nın konuya dair detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.



- İzmir

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