CHP Balçova'da Çalkaya'nın Yerine Eşini Aday Gösterdi
1 saat önce
İZMİR'de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi.
İZMİR'de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından düşürülen Balçova
Belediye Başkanı CHP
'li Mehmet Ali Çalkaya
'nın yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi.
Balçova'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve dördüncü dönem için yeniden aday olan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, YSK'ya yapılan itiraz üzerine düşürüldü. CHP tarafından Balçova Belediye Başkan adaylığı için Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi, iki çocuk annesi Fatma Çalkaya aday olarak belirlendi. Çalkaya'nın adaylığını CHP İzmir
İl Başkanı Deniz Yücel
de doğrulayarak, "Hayırlı olsun" dedi.
Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:19 Kaynak: DHA
CHP, Balçova Belediye Başkanlığı İçin Adaylığı Düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'nın Yerine Eşini Aday Gösterdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu
Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı
Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti