Chp, Balçova'da Çalkaya'nın Yerine Eşini Aday Gösterdi (2)

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CHP, Balçova Belediye Başkanlığı İçin Adaylığı Düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'nın Yerine Eşini Aday Gösterdi

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?