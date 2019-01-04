Son Dakika Haberleri: CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ı Geri Çekti

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ı Geri Çekti

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekti.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ı Geri Çekti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığını çektiği Milletvekili Ahmet Akın bir basın açıklaması yayımladı. Akın, parti meclisinin kararıyla adaylığının geri çekildiğini belirterek, "Parti meclisimizin aldığı karar ile açıklanan adaylığım resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. Bugün, yine parti meclisimizin kararıyla adaylığım geri çekildi. Milletimiz için hayırlı olsun. Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakarlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim şahsi meselem olamaz. Meselemiz memleket meselesidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığım açıklandığı günden bu yana, parti örgütümüzün her kademesindeki mücadele arkadaşlarım başta olmak üzere, bana kucak açan, sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul'un 6 İlçesinde Mevcut Belediye Başkanlarını Aday Göstereceği Konuşuluyor Yeniçağ Yazarı Selim Demirağ, Mansur Yavaş'ın Açıkladığı Anketi Paylaştı: AK Parti'nin Anketlerinde 8-9 Puan Önde

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:54:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ı Geri Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]