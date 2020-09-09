CHP Balıkesir'de eski başkanlara vefa - Son Dakika

CHP Balıkesir İl Başkanlığı partilerinin kuruluşunun 97'nci yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlama programı daha sonra parti binasında oluşturulan "Dünden Bugüne Vefa Duvarı" açılışıyla devam ederek aşure hayrıyla son buldu.

CHP'nin kuruluşunun 97'nci yıldönümünde Balıkesir İl Başkanlığı cumhuriyet dönemindenbu yana CHP İl Başkanı ve milletvekillerinin isimlerini belirleyerek Vefa Duvarı oluşturdu. İl Başkanı Serkan Sarı Vefa Duvarı'nın açılışında partinin geçmişinin unutulmaması için çalıştıklarını söyledi.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı önceki dönem il başkanı ve milletvekillerinden Önder Kırlı'nın arşivinden yararlanarak Cumhuriyet döneminden itibaren görev yapan il başkanları ve milletvekillerinin isimlerini ve fotoğraflarını parti duvarına astı. İl Başkanı Serkan Sarı kendinden önce il başkanı olarak görev yapan Önder Kırlı, Tamer Molla, Sıtkı Gider, Muzaffer Mavuk, İrfan Barış ve Ender Biçki ve önceki dönem milletvekillerinden Mehmet Tüm ile birlikte Vefa Duvarı'nın açılışını yaptı. Vefa Duvarı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bu yana Balıkesir'de il başkanı olarak görev yapan isimlerin fotoğrafları ile birinci dönemden günümüze gelen milletvekillerinin fotoğrafları yer alıyor. - BALIKESİR